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Банк России одобрил первый российский товарный индекс

Банк России одобрил первый российский товарный индекс - биржевой индекс на пшеницу, говорится в сообщении
 регулятора.
ТАСС
Пилотным стал индекс на пшеницу, отражающий стоимость тонны пшеницы на условиях поставки до порта Новороссийска, сообщается на сайте регулятора.
БИЗНЕС Online
В ЦБ уточнили, что провели оценку качества формирования индекса совместно с Минсельхозом, Федеральной антимонопольной службой и Минфином.
ТАСС
НТБ с 18 мая начала расчет индекса стоимости пшеницы.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ЦБ одобрил первый российский товарный индекс
Интерфакс08:00
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Газета.Ru06:15
Банк России одобрил товарный индекс на пшеницу
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Банк России одобрил первый российский товарный индекс
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Банк России одобрил первый российский товарный индекс
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Банк России одобрил российский индекс на пшеницу
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