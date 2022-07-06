Вместе с Гленом в отставку ушли британский государственный министр по делам школ Робин Уолкер, министр по делам детей и семьи Великобритании Уилл Куинс и министр юстиции, младший министр по делам тюрем, министр по вопросам переселения из Афганистана Виктория Аткинс.
В конце июня Дерипаска заявил, что ни госкапитализм, ни криминализация бизнеса не смогли сломать российскую экономику, которая в условиях санкционного кризиса «оказалась гораздо более рыночной», чем, по словам бизнесмена, он себе ее представлял.