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Банк России ограничит возможности банков давать рассрочку на покупки в магазинах

Банк России предупреждает, что кредитным организациям следует воздержаться от практик предоставления потребителям рассрочки по оплате товаров без заключения договора потребительского кредита или займа.
Газета.Ru
ЦБ объяснил
 , что существует ещё практика, когда купленные клиентом товары оплачивают так называемые операторы сервисов рассрочки, аффилированные с кредиторами.
Секрет фирмы
В итоге возникающие отношения хоть и схожи с кредитно-заемными, но под действие и защиту закона "О потребительском кредите (займе)" не подпадают.
Российская газета
Взысканием денег, если условия рассрочки перестают соблюдаться, передают банкам или МФО.
Lenta.ru

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Продажу товаров в рассрочку могут ограничить
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