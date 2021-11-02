Банк России предупреждает, что кредитным организациям следует воздержаться от практик предоставления потребителям рассрочки по оплате товаров без заключения договора потребительского кредита или займа.
"Второго ноября с 14:00 (совпадает с мск) в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт", — говорится в официальном Telegram-канале ведомства.
Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обсудит с представителями Украины ситуацию вокруг 12-летней Фаины Савенковой из Луганска, которая была включена в список, размещенный на сайте украинских националистов "Миротворец".