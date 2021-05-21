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Банк России ограничит выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом

Банк России с 1 августа этого года повысит для банков размер надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20%, чтобы ограничить риски данного вида кредитования, сообщила пресс-служба регулятора.В источнике
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С чего всё началось

Банк России в пятницу объявил
 об ужесточении регулирования ипотеки с первоначальным взносом в 15–20% от стоимости залоговой недвижимости, приобретаемой по договорам долевого участия в строительстве.

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