Банк России с 1 августа этого года повысит для банков размер надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом ниже 20%, чтобы ограничить риски данного вида кредитования, сообщила пресс-служба регулятора.

С чего всё началось Банк России в пятницу объявил об ужесточении регулирования ипотеки с первоначальным взносом в 15–20% от стоимости залоговой недвижимости, приобретаемой по договорам долевого участия в строительстве. Коммерсантъ вчера в 14:30