Банк России ограничит выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом
ЦБ решил ограничить выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом на фоне роста цен на недвижимость в России, который начался в середине прошлого года.
Новые значения надбавок составят от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика и будут применяться к кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года.
Совет директоров Центробанка принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением кредит/залог от 80 до 85%.
Мотивируя свое решение, ЦБ сообщил, что с середины 2020 года значительно ускорился рост цен на жилую недвижимость, который существенно опережал увеличение доходов населения.
С чего всё началось
Совет директоров ЦБ решил ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, говорится
в сообщении регулятора.