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Банк России ограничит выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом

ЦБ решил ограничить выдачу ипотеки с низким первоначальным взносом на фоне роста цен на недвижимость в России, который начался в середине прошлого года.
Ведомости
Новые значения надбавок составят от 50 до 100 процентных пунктов в зависимости от значения показателя долговой нагрузки заемщика и будут применяться к кредитам, предоставленным с 1 августа 2021 года.
ТАСС
Совет директоров Центробанка принял решение повысить надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам с соотношением кредит/залог от 80 до 85%.
Life.ru
Мотивируя свое решение, ЦБ сообщил, что с середины 2020 года значительно ускорился рост цен на жилую недвижимость, который существенно опережал увеличение доходов населения.
РБК
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С чего всё началось

Совет директоров ЦБ решил ужесточить для банков условия выдачи ипотечных кредитов с низким первоначальным взносом, говорится
 в сообщении регулятора.

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