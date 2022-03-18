В ведомстве рассказали, что размер социальных пенсий в 2022 году должен был повыситься на 7,7%. «С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%», — пояснили там.