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Банк России определил график торгов ОФЗ на 21 марта на Мосбирже

Банк России готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, заявила
 глава ведомства Эльвира Набиуллина.
РИА Новости
"Информация о возобновлении торгов другими инструментами в секции фондового рынка Московской биржи будет объявлена на официальном сайте Банка России позднее", - говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс
«Операции будут проводить в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности», - уточнила Набиуллина.
ТК Звезда
«Когда ситуация достаточно стабилизируется, ставки будут снижаться», - сказала Набиуллина.
Бизнес ФМ Санкт-Петербург

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