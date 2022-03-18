В ведомстве рассказали, что размер социальных пенсий в 2022 году должен был повыситься на 7,7%. «С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%», — пояснили там.
Объявившие о прекращении работы в России зарубежные компании сохраняли рабочие коллективы и совершали платежи в бюджет с расчетом на возвращение в страну, но сейчас вернуться и продолжить работу они боятся, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья из-за обрывов тросов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает ТАСС.