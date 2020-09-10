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Банки.ру

Банк России опубликовал базовый прогноз по экономике на 2023 год

Банк России опубликовал базовый прогноз по основным показателям российской экономики на 2023 год. Он содержится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов".В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
 Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
РБКвчера в 09:16
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«Спартак» обыграет ЦСКА в седьмом туре РПЛ 13 сентября

До перерыва на матчи сборных красно-синие в рамках шестого тура РПЛ на выезде уверенно обыграли грозненский «Ахмат» (3:0). Затем «армейцы» провели товарищеский матч с тульским «Арсеналом», в котором выиграли с минимальным счетом благодаря курьезному голу Гайча.
ODDS.ru03:56

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Сотрудники СИЗО № 5 и сокамерники осужденного на восемь лет Михаила Ефремова не жалуются на артиста, он не ведет себя вызывающе, рассказала член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
РИА Новости06:15
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Новый универсал Volkswagen Golf стал еще практичнее

Новый универсал Volkswagen Golf получил багажник объемом 1642 литра, что значит, что он не только больше, чем в предыдущем поколении (на 22 литра), но и в целом автомобиль практичнее, чем, например, Volvo V60 или универсал BMW 3 серии.
Top Gear Russia9 сентября в 05:12
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Главред «России 24» поздравил друга и пожелал башням-близнецам «гореть к ****»

Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.
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РИА Новости13:14
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