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Банки.ру

Банк России опубликовал базовый прогноз по экономике на 2023 год

Банк России опубликовал базовый прогноз по основным показателям российской экономики на 2023 год. Он содержится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов".В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
 Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
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