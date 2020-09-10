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Банки.ру
Банки.ру

Банк России опубликовал базовый прогноз по экономике на 2023 год

Банк России опубликовал базовый прогноз по основным показателям российской экономики на 2023 год. Он содержится в проекте "Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов".В источнике
С чего всё началось
Согласно базовому сценарию, ВВП России после спада в 2020 году на 4,5–5,5% сможет вернуться на докризисный уровень уже в середине 2022 года, следует из проекта
 Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2021 год и период 2022 и 2023 годов.
РБКвчера в 09:16
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ЦБ переходит в прогнозах с цифрового интерфейса на графический

Коммерсантъвчера в 16:19
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Падение нефти, вторая волна, санкции: ЦБ разработал четыре сценария развития экономики

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ЦБ предложил три альтернативных сценария для России из-за рисков пандемии

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Вторая волна COVID-19 и нефть по $25. ЦБ опубликовал рисковый сценарий на 2021 год

ТАССвчера в 07:01
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Вторая мировая волна

Российская газетавчера в 16:53

Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре

Финансовую поддержку от государства получат в сентябре 2020 года безработные родители, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Помощь адресована родителям несовершеннолетних детей, потерявшим работу в период пандемии.
Безработные россияне получат новую выплату на детей в сентябре
Уфимские Заметкивчера в 09:31
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МИД ФРГ допустил санкции против «Северного потока-2» из-за Навального

Власти Германии рассматривают приостановку строительства газопровода «Северный поток-2» в качестве реакции на ситуацию с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального, итоговое решение зависит от действий России.
РБК06:07
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Изола: Разница между Medium и Soft больше ожидаемой

Руководитель автогоночного подразделения Pirelli Марио Изола прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран При Тосканы и отметил, что разница в скорости между составами Medium и Soft оказалась выше ожидаемой.
F1news.ru12:36

Прокуратура Берлина получила запрос о помощи России по Навальному

Телеведущий Владимир Соловьев в своем канале в своем Telegram прокомментировал сообщение берлинской прокуратуры о том, что она получила запрос для оказания юридической помощи и для получения данных о состоянии здоровья Навального с его согласия.
РИА Новости09:33
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Михаила Ефремова перевели в другую камеру в СИЗО

Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, перевели из карантинной камеры в обычную, передает RT со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Георгия Иванова, который навестил артиста в СИЗО.
Аргументы и Факты12:15
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Вучич заявил, что Путин извинился перед ним за публикацию Захаровой

Президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров извинились перед главой Сербии Александаром Вучичем за неудачную шутку представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой о визите сербской делегации в США.
Газета.Ru02:25
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Главред «России 24» поздравил друга и пожелал башням-близнецам «гореть к ****»

Члены «Аль-Каиды» (запрещена в России), захватив четыре пассажирских самолета, совершили атаки на башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и на здание Пентагона, еще один лайнер упал в поле в штате Пенсильвания.
Lenta.ru12:47
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