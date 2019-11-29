Экономика

REGNUMREGNUMБанк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году

Рост ВВП России в 2019 г. прогнозируется на уровне, близком к верхней границе прогнозного интервала, сообщили 29 ноября в ЦБ. Согласно данным Федерального казначейства, в III квартале 2019 г. годовой темп прироста ВВП составил 1,7%, то есть выше ранее прогнозируемого Банком России.
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Октябрьские данные изменили взгляд ЦБ на российскую экономику

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Рост ВВП в третьем квартале превысил ожидания ЦБ

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Банк России: рост реальных зарплат по итогам 2019 года составит 2,5—3%

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ЦБ предрек рост ВВП ближе к верхней границе прогноза

Известия07:42
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В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек

В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
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RT на русском 14:10
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Страны НАТО на саммите в Лондоне обсудят отношения альянса с Россией

Страны НАТО во время саммита в Лондоне будут обсуждать отношения альянса и России, сообщил представитель администрации США.
RT на русском 13:20
Происшествия

СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Перми

Следователи в Пермском крае завели уголовное дело после того, как на семилетнего ребенка во время прогулки напала стая бродячих собак, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 13:36
Музыка

Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом

Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
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В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное

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Кто на самом деле в Белоруссии захотел F-16 вместо Су-30СМ

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Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь

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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

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Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума

Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
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Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10

Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Gazeta.SPb 04:24
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Максим Виторган и Нино Нинидзе публично выяснили отношения

Между влюбленными, похоже, чёрная кошка пробежала.
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Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт

Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
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Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL

Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
Комсомольская правда вчера в 12:21
Политика

Песков рассказал, что Путин будет работать 31 декабря

Президент России Владимир Путин, как и большинство россиян, будет работать 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
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Общество

Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
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Политика

Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД

Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
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Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
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Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы

Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
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Армия и оружие

Командование ВВС Украины сообщило о намерениях использовать Бук-М1

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В Белгороде учитель информатики подрался со школьником

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Сотрудники отобрали у Трампа телефон во время поездки в Афганистан

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Задержали обоих родителей найденного мертвым в Екатеринбурге ребенка

28 ноября сообщили о задержании матери мальчика. Ранее в Екатеринбурге нашли тело убитого изувеченного девятилетнего мальчика.
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В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины

Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
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В ДНР приняли закон о госгранице

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.
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