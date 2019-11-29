Рост ВВП России в 2019 г. прогнозируется на уровне, близком к верхней границе прогнозного интервала, сообщили 29 ноября в ЦБ. Согласно данным Федерального казначейства, в III квартале 2019 г. годовой темп прироста ВВП составил 1,7%, то есть выше ранее прогнозируемого Банком России.

Банк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году

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