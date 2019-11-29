Экономика
REGNUMБанк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году
Рост ВВП России в 2019 г. прогнозируется на уровне, близком к верхней границе прогнозного интервала, сообщили 29 ноября в ЦБ. Согласно данным Федерального казначейства, в III квартале 2019 г. годовой темп прироста ВВП составил 1,7%, то есть выше ранее прогнозируемого Банком России.
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Происшествия
В Гааге в результате нападения с ножом ранены несколько человек
В Гааге в центре города неизвестный напал на прохожих с ножом. Три человека ранены, преступнику удалось скрыться.
Энергетика
Минэнерго прокомментировало идею Киева отдать долг газом
В российской компании отметили, что новый договор может быть подписан, только если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства, а Антимонопольный комитет Украины отменит решение о наложении на "Газпром" штрафа за "нарушение экономической конкуренции".
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Происшествия
Екатеринбургский коллектор забрал у должницы машину с ребенком
По информации Горелых, в Екатеринбурге сотрудник коллекторской службы забрал у должницы машину, не заметив в ней пристегнутого ребенка.
Единоборства
Победитель боя между Емельяненко и Кокляевым получит чемпионский пояс
Победитель боксёрского поединка между бойцом смешанного стиля Александром Емельяненко и представителем силовых видов спорта Михаилом Кокляевым получит чемпионский пояс.
Политика
Страны НАТО на саммите в Лондоне обсудят отношения альянса с Россией
Страны НАТО во время саммита в Лондоне будут обсуждать отношения альянса и России, сообщил представитель администрации США.
Происшествия
СК завел дело после нападения стаи собак на ребенка в Перми
Следователи в Пермском крае завели уголовное дело после того, как на семилетнего ребенка во время прогулки напала стая бродячих собак, сообщается на сайте СК РФ.
Музыка
Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом
Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
Космос
В коротком видео планетолог попробовал объять необъятное
Почему неточны все модели Солнечной системы, наглядно показал работавший в NASA, а теперь в японском космическом агентстве Джеймс О'Донохью.
Хоккей
Панарин установил рекорд «Рейнджерс» по количеству очков за ноябрь
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия по итогам матчей пятого тура розыгрыша Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Экономика
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до двухлетнего минимума
Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в октябре снизилась до минимального за последние два года значения в 9,4% после 9,68% в сентябре, говорится в сообщении ЦБ.
Гаджеты
Samsung постепенно обновляет смартфоны до Android 10
Samsung в скором времени обновит 28 моделей своих смартфонов до новой версии Android. Стабильного обновления стоит ждать в январе 2020 года.
Шоу-бизнес
Максим Виторган и Нино Нинидзе публично выяснили отношения
Между влюбленными, похоже, чёрная кошка пробежала.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Общество
Германия оспорила решение суда ЕС ограничить доступ «Газпрома» к OPAL
Германия обжаловала решение суда Евросоюза ограничить доступ российского концерна «Газпром» к газопроводу OPAL, отвода от «Северного потока».
Политика
Песков рассказал, что Путин будет работать 31 декабря
Президент России Владимир Путин, как и большинство россиян, будет работать 31 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
Общество
Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась, поднимаясь на сцену во время выступления на Берлинской конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности.
Политика
Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД
Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Гаджеты
Xiaomi представила необычный внешний аккумулятор для зимы
Китайская корпорация Xiaomi представила оригинальную новинку — портативный резервный аккумулятор.
Происшествия
Задержали обоих родителей найденного мертвым в Екатеринбурге ребенка
28 ноября сообщили о задержании матери мальчика. Ранее в Екатеринбурге нашли тело убитого изувеченного девятилетнего мальчика.
Политика
В Севастополе арестовали россиянку по делу о шпионаже в пользу Украины
Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу россиянку по делу о шпионаже в пользу разведки Минобороны Украины, передаёт ТАСС.
Политика
В ДНР приняли закон о госгранице
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики принял закон о госгранице, устанавливающий границы ДНР в пределах Донецкой области.