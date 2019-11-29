Экономика
REGNUMБанк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году
Рост ВВП России в 2019 г. прогнозируется на уровне, близком к верхней границе прогнозного интервала, сообщили 29 ноября в ЦБ. Согласно данным Федерального казначейства, в III квартале 2019 г. годовой темп прироста ВВП составил 1,7%, то есть выше ранее прогнозируемого Банком России.
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Политика
Стало известно, где пройдет саммит «нормандской четверки»
Местом проведения саммита в нормандском формате, который запланирован на 9 декабря в Париже, станет Елисейский дворец.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Энергетика
В Минэнерго ответили на предложение Украины отдать долг газом
Новак подчеркнул, что Москва считает важным сначала договориться о пакетном соглашении с Украиной, а затем возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Общество
Попросил не приезжать: отец Шамсутдинова рассказал о состоянии сына
В следующий раз отец намерен приехать к Шамсутдинову после судебно-психиатрической экспертизы, которая состоится во второй половине декабря, сообщил "Газете.Ru" адвокат срочника.
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри планируют завести второго ребенка
Меган в приватных беседах якобы жаловалась на то, что во время первой беременности ей было трудно и одиноко вдали от семьи и друзей, поэтому второй ребенок должен появиться на свет в ее родном городе и стране.
Политика
Путин надеется, что в России «родитель номер 1» не заменит маму
Определения "родитель номер 1" и "родитель номер 2" вместо "отец" и "мать" используются в документообороте в некоторых странах — например, в США, где такая реформа прошла в 2011 году, или во Франции.
Армия и оружие
Две атомные субмарины «Борей-А» заложат в день 75-летия Победы
Два атомных ракетоносца модернизированного проекта 955А («Борей-А») планируют заложить в день 75-летия Победы, 9 мая следующего года и передать ВМФ РФ в 2026 и 2027 годах.
Политика
Украинского участника шоу выгнали из студии за слова о евреях
Украинского участника шоу «Кто против» на канале «Россия 1» Кирилла Животовского выгнали из студии после слов об антисемитизме, которые ведущий Дмитрий Куликов посчитал оскорбительными.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Музыка
Максим Фадеев признался, в каком хите он пел высоким женским голосом
Максим Фадеев во всеуслышание заявил, что «высокий женский голос», прозвучавший в одном из хитов лейбла MALFA принадлежит самому музыканту.
Энергетика
«Нафтогаз» требует арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинская компания требует, чтобы суд арестовал активы «Газпрома» в Латвии в счет долга, который ему присудил Стокгольмский арбитраж.
Политика
Пушилин прокомментировал принятый в ДНР закон о госгранице
Закон о государственной границе самопровозглашенной Донецкой народной республики не является новшеством, сам документ не противоречит минским соглашениям, заявил в пятницу глава ДНР Денис Пушилин.
Музыка
Певец Данко призвал отказаться от концертов Ротару в России
Политика
Кабмин распорядился создать общенациональный энциклопедический портал
Правительство постановило создать общенациональный интерактивный энциклопедический словарь.
Шоу-бизнес
Муж Анастасии Заворотнюк покинул Россию
Муж актрисы Анастасии Заворотнюк, фигурист Пётр Чернышов на время покинул Россию.
Происшествия
Задержана мать замученного до смерти мальчика в Екатеринбурге
Происшествия
В отделе полиции в Оренбурге умерла девушка
В Оренбурге в отделе полиции умерла девушка, доставленная туда за совершение правонарушения.
Кино
Российский хоррор «Тварь» выходит в прокат
В России 28 ноября на экраны выходит новый фильм ужасов «Тварь» режиссера Ольги Городецкой.
Культура
Мультсериал «Симпсоны» могут закрыть
Мультсериал "Симпсоны" могут в ближайшее время закрыть, сообщил автор музыки к проекту Дэнни Эльфман.
Политика
Россия и Белоруссия передадут часть полномочий единому правительству
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о создании единых парламента и правительства, которым будет передан ряд управляющих функций.
Армия и оружие
Зеленский упразднил в армии Украины прапорщиков и отказался от полков
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает реформу воинских званий в армии по образцу стран НАТО.
Армия и оружие
Россия отправила в Сирию гигантский груз
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Согласно проекту, суд сможет выдавать предписание, запрещающее виновному в домашнем насилии контактировать со своей жертвой, в том числе по телефону и через интернет.
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия по итогам матчей пятого тура розыгрыша Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Общество
Королева Великобритании Елизавета II может отречься от престола
Лондон / AbsolutTV.ru / Новости / Королева Великобритании Елизавета II через полтора года может сложить полномочия главы государства.
Шоу-бизнес
Плющенко рассказал о попытке облить его кислотой и угрозах сыну
Рудковская и Плющенко усилили охрану дома. 37-летний фигурист Евгений Плющенко рассказал об угрозах, которые сыплются в адрес его семьи.
Наука
Космические путешествия сделают кишечник «негерметичным»
Как отметили ученые, их исследование поможет гораздо лучше подготовиться к путешествиям в космическое пространство.