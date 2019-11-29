Экономика
REGNUMБанк России опубликовал прогноз по ВВП в 2019 году
Рост ВВП России в 2019 г. прогнозируется на уровне, близком к верхней границе прогнозного интервала, сообщили 29 ноября в ЦБ. Согласно данным Федерального казначейства, в III квартале 2019 г. годовой темп прироста ВВП составил 1,7%, то есть выше ранее прогнозируемого Банком России.
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Политика
Глава ДНР назвал закон о границе соответствующим Минским соглашениям
Пушилин подчеркнул, что закон не противоречит Минским соглашениям, так как в нем указана линия соприкосновения и военный конфликт еще не закончен, но референдум в свое время проходил по всей территории Донецкой области.
Общество
Приморцам предложили прожить на 14 тысяч в месяц
Пенсионерам, по официальному мнению, хватит и 10 тысяч в месяц. А детям до 15 лет – 14,5 тысяч рублей.
Происшествия
В Новгородской области во время заседания правительства рухнул потолок
Часть потолка обвалилась во время выездного заседания правительства Новгородской области в здании администрации Старой Руссы, заявили РБК в пресс-службе правительства региона.
Общество
Елизавета II решила отказаться от престола
Отречься от престола Елизавета II планирует в день своего рождения – 21 апреля 2021 года, когда ей исполнится 95 лет.
Происшествия
В Москве избит актёр Вячеслав Гришечкин
Режиссера, актера театра и кино Вячеслава Гришечкина избили в его собственной квартире в Москве. Об этом сообщает 29 ноября ТВЦ.
Политика
Россия ответила на предложение Украины отдать долг газом
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что пока не готов комментировать тему задолженности «Газпрома» перед «Нафтогазом», поскольку компании должны решить этот вопрос между собой.
Происшествия
Неизвестный мужчина напал на людей на Лондонском мосту
Ранее «Царьград» сообщал о том, что полиция прибыла на мост после сообщений о том, что вооруженный ножом неизвестный напал на людей.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Единоборства
Александр Емельяненко получил боксерскую лицензию
Российский боец Александр Емельяненко получил лицензию для проведения боксерских поединков. Об этом ТАСС сообщили в Федерации бокса России.
Футбол
Павлюченко: «Уехав в Россию из „Тоттенхэма“, я так жалел об этом»
Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко на YouTube-канале Тимура Журавеля поведал о разговоре с президентом клуба и главном сожалении.
Футбол
Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия по итогам матчей пятого тура розыгрыша Лиги Европы увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Экономика
Миллиардеры списка Forbes предложили Минфину проекты на 70 трлн рублей
Миллиардеры из российского списка Forbes готовы вложить в потенциальные инвестпроекты несколько десятков триллионов рублей, заявил заместитель министра финансов Андрей Иванов.
Происшествия
Мужчина напал с ножом на полицейского в московском метро
Неизвестный ранил сотрудника полиции на станции метро "Савеловская" в Москве, сообщает сайт ГУ МВД по столице.
Кино
На Первом канале стартует новый сезон сериала «Тест на беременность»
На Первом канале 2 декабря выйдет в эфир второй сезон сериала «Тест на беременность». Первый сезон вышел в 2014 году.
Футбол
Экс-полузащитник ЦСКА и «Ливерпуля» Гонсалес завершил карьеру
Бывший полузащитник ЦСКА Марк Гонсалес объявил о завершении карьеры. Игрок также выступал за «Ливерпуль».
Происшествия
Экс-главу Кирова задержали по делу о взятке
По данным СК, сотрудниками УФСБ по Кировской области установлено, что в 2014-2016 годах Быков в должности главы Кирова получил от предпринимателя через посредника взятку в 7,8 миллиона рублей за покровительство должностных лиц администрации Кирова и Кировской городской думы акционерному обществу "Автотранспортное предприятие" (АО "АТП").
Политика
Наблюдатели от России смогут участвовать в заседании суда по MH17
Наблюдатели от России и других стран смогут принять участие в судебном заседании по крушению малайзийского Boeing MH17.
Политика
Франция вызвала посла Турции после слов Эрдогана о мозге Макрона
Министерство иностранных дел Франции вызвало посла Турции после высказывания турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о французском президенте Эммануэле Макроне.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Политика
Названо место проведения саммита «нормандской четверки»
Саммит «нормандской четверги» пройдет в Елисейском дворце в Париже 9 декабря.
Общество
В Сербии построили участок «Турецкого потока»
Ульрих подчеркнул, что как только будет получен газ с территории Болгарии, то газопровод будет запущен.
Экономика
Минфин отказался выделить деньги из бюджета на ВСМ Москва – Петербург
Минфин не собирается выделять деньги из бюджета на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург, заявил РБК замминистра финансов Андрей Иванов на форуме «Инфраструктурные инициативы бизнеса».
Гаджеты
Минимальная стоимость iPhone рекордно снизилась в России
Стоимость самой дешевой модели iPhone, которая еще поддерживается Apple, впервые снизилась до отметки менее 20 тысяч рублей, сообщает портал Hi-Tech Mail.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова поздравила «особенную» младшую сестру с днем рождения
Оксана Кусакина, сестра супермодели Натальи Водяновой, отмечает день рождения.
Авто
Стартовали продажи большого кроссовера Chery Jetour X95
Компания Chery объявила старт продаж нового полноразмерного кроссовера Jetour X95.
Происшествия
Мошенники изобрели новый способ кражи денег с банковских карт
Мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт.
Общество
В России ввели новые льготы для жителей села
Жители российских сёл с 2020 года смогут получать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, следует из постановления Правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Музыка
Организаторы представили логотип «Евровидения-2020»
Общество
Владелец «Тайгана» требует у крымских властей 50 гектаров земли
Владелец парка львов «Тайган» Олег Зубков потребовал у властей Крыма предоставить ему 50 гектаров земли в Белогорском районе полуострова, о которых он договаривался в украинские времена.
Авто
Что изменится в России с 1 декабря: шины, симки, налоги
С 1 декабря 2019 года в России вступают в силу новые законы и правила.