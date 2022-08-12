ПРАЙМБанк России опубликует четыре среднесрочных макроэкономических прогноза в 2023 годуБанк России опубликовал доклад «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы».КоммерсантъБазовый сценарий предполагает, что российская экономика до конца года и некоторую часть 2023 года продолжит сокращаться в связи с изменившимися внешними условиями.Бизнес журналПланируется, что в 2025 году ЦБ вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон.Бизнес журналИнфляция в 2022 году будет на уровне 12–15%, в 2023-м — 5–7%, в 2024 и 2025 годах — 4%.КоммерсантъЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЦБ озвучил прогноз по инфляции, ключевой ставке и росту экономики до 2025 годаБизнес журнал07:00ЦБ представил прогноз развития экономики на ближайшие три годаRB.RU06:35ЦБ РФ выделил основные факторы, влияющие на реализацию ДКПFinam.Ru05:58Банк России опубликует четыре среднесрочных макроэкономических прогноза в 2023 годуПРАЙМ06:16ЦБ представил свой прогноз развития экономики на ближайшие три годаКоммерсантъ05:49ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 ггИнтерфакс05:49Показать ещёОценить26Поделиться