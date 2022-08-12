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Банк России опубликует четыре среднесрочных макроэкономических прогноза в 2023 году

Банк России опубликовал доклад «Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы».
Коммерсантъ
Базовый сценарий предполагает, что российская экономика до конца года и некоторую часть 2023 года продолжит сокращаться в связи с изменившимися внешними условиями.
Бизнес журнал
Планируется, что в 2025 году ЦБ вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон.
Бизнес журнал
Инфляция в 2022 году будет на уровне 12–15%, в 2023-м — 5–7%, в 2024 и 2025 годах — 4%.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

ЦБ озвучил прогноз по инфляции, ключевой ставке и росту экономики до 2025 года
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ЦБ представил прогноз развития экономики на ближайшие три года
RB.RU06:35
ЦБ РФ выделил основные факторы, влияющие на реализацию ДКП
Finam.Ru05:58
Банк России опубликует четыре среднесрочных макроэкономических прогноза в 2023 году
ПРАЙМ06:16
ЦБ представил свой прогноз развития экономики на ближайшие три года
Коммерсантъ05:49
ЦБ РФ опубликовал прогноз основных макроэкономических показателей на 2022-2025 гг
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