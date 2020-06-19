Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Эксперт назвал снижение ключевой ставки ЦБ значимой поддержкой экономики России
Экономика сегодня12:29
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — минимума с 2013 г. Риски дефляции сильнее
Деловой квартал (Екатеринбург)07:03
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Здоровье
Жителей Иркутской области приглашают бесплатно провериться на антитела к коронавирусу
Роспотребнадзор вместе с медорганизациями Иркутской области проведёт бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, сообщалось 19 июня на сайте регионального управления ведомства.
ИрСити 22:27
Происшествия
В Алтайском крае умерли четыре пациента с коронавирусом за сутки
Четверо зараженных коронавирусом жителей Алтайского края скончались за сутки, число летальных исходов среди заболевших достигло 49, сообщает региональный оперштаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 03:40
Происшествия
В Приангарье задержана высокопоставленная чиновница
Задержана первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Цитата из видео По версии следствия, речь идёт о взятке в сумме два млн рублей, которую в октябре 2016 г. чиновница получила от представителя фирмы-застройщика за продление разрешения на строительство при отсутствии правовых оснований.
REGNUM 07:28
Здоровье
Мясников назвал признаки опасной головной боли
Мясников отметил, что в остальных случаях беспокоиться из-за головной боли не нужно, поскольку в той или иной мере она появляется у всех и может быть последствием усталости, неправильного положения головы, недостатка сна.
Известия 18:38
Происшествия
В Бурятии за сутки скончались два пациента с коронавирусом
В Бурятии за сутки скончались два пациента с коронавирусом.
Ариг Ус 21:26
Экономика
Сумма внушительная. Новый налоговый вычет готовят россиянам
Россиянам готовят новый большой налоговый вычет.
Primpress.ru вчера в 16:00
Армия и оружие
Около 20 военных погибли на границе Индии и Китая
«В результате столкновений на границе Индии и Китая погибло 20 индийских военнослужащих», — цитирует агентство ANI ИА Ura.ru.
Телеканал 360° 17 июня в 02:07
Экономика
РЖД продали «Вагонную ремонтную компанию-2» почти за 11 млрд рублей
«Вагонная ремонтная компания-2» (ВРК-2) была продана «Российскими железными дорогами» (РЖД) за 10,7 млрд рублей, сообщает 19 июня ТАСС.
ИА Красная Весна 16:34
Происшествия
Поиски пропавших в Карачаево-Черкесии детей приостановлены – МЧС
Русское радио КЧР 17 июня в 15:23
Политика
Путин дал свою оценку работе по ликвидации разлива топлива в Норильске
Южный Федеральный 09:21
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Происшествия
Адвокат Ефремова анонсировал «жесткий» разговор с актером
РИА Новости 20:16
Технологии
«Тинькофф» запустит мессенджер внутри приложения
В Банке «Тинькофф» намерены запустить мессенджер внутри своего приложения.
TechFusion 15:34
Происшествия
Из фонда ОМС в Кузбассе похитили 250 млн рублей
В Кузбассе двоих руководителей сети частных медицинских центров подозревают в хищении более 250 млн рублей из территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС).
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество
С 19 июня в России изменяются правила расчета больничных и пособий
Закон об изменении правил расчета больничных и пособий был подписан президентом России Владимир Путиным 8 июня.
СургутИнтерНовости 02:17
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости 17 июня в 22:24
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru вчера в 10:07
Кино
Фото: в сиквеле «Капитана Марвел» героиня сразится с Галактусом?
Нью-Йорк, США, 17 июня 2020, 10:48 — REGNUM Энтузиаст с ником marvefx представил фан-постер кинокомикса «Капитан Марвел 2». Об этом 17 июня сообщает портал ComicBook.
REGNUM 17 июня в 03:48
Культура
Концерт на Мамаевом кургане 24 мая увидит вся Россия
К концерту ведётся масштабная подготовка – на Мамаевом кургане возвели огромные декорации, а непосредственно 24 июня зрители впервые увидят отреставрированную скульптуру «Родина-мать зовёт!».
ИА Городские вести. Волгоград 15:31
Экономика
Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн.
РБК вчера в 05:55
Наука
Врач предупредил о вреде «прорывного» лекарства от коронавируса
Противовоспалительное лекарство дексаметазон, который в ВОЗ назвали прорывом в лечении коронавируса, может нанести вред здоровью пациента при лечении легких форм или профилактике заболевания.
Lenta.ru 21:17
Экономика
Все фракции в Госдуме поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ
Все фракции в Государственной думе поддержали введение прогрессивной шкалы НДФЛ.
Piter.tv 02:38
Общество
В Кузбассе отменили часть ограничений, введённых из-за коронавируса
В Кемеровской области возобновляют работу выставочные залы и центры, танцевальные студии и кружки.
Газета Кемерова 10:30
Футбол
«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Ворота «Манчестера» распечатал Стивен Бергвейн. Бруну Фернандеш на 81-й минуте игры ответил «Тоттенхэму» с пенальти.
МИР 24 17:56
Политика
Еще два кандидата в президенты Беларуси снялись с выборов
Глава движения «За свободу» Юрий Губаревич заявил о снятии своей кандидатуры с выборов президента Беларуси.
Дождь 11:50
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru вчера в 10:56
Шоу-бизнес
Илон Маск опроверг секс втроем с Карой Делевинь и Эмбер Херд
Ранее Депп, находясь в процессе развода с Херд, заявлял, что она начала ему изменять с Маском спустя месяц после свадьбы.
Московский Комсомолец вчера в 14:29