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Здоровье Жителей Иркутской области приглашают бесплатно провериться на антитела к коронавирусу Роспотребнадзор вместе с медорганизациями Иркутской области проведёт бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, сообщалось 19 июня на сайте регионального управления ведомства.

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