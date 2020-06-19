Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.

Происшествия Активиста Петра Верзилова задержали в Москве Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня. 271

Политика Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно. 3,3K

Общество Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45. 622

Экономика Пенсионерам пересчитают выплаты за два года Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы. 381

Общество PepsiCo приостановила работу на заводе в Пекине Pepsico сообщила о временном закрытии своего завода в Пекине после того, как 15 июня там подтвердился случай коронавируса, передает Bloomberg. 1

Политика Сыну кандидата на пост президента Белоруссии предъявили обвинение Минск, 21 июня 2020, 17:31 — REGNUM Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и руководителем его избирательного штаба, следователи предъявили обвинение. 13

Политика Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2» У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt. 1,2K

Общество Гидрометцентр предупредил о заморозках в России В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов. 423

Общество Подростков из TikTok назвали причиной низкой явки на митинг Трампа Митинг действующего американского главы Дональда Трампа перед выборами в Оклахоме набрал меньше людей, чем предполагали организаторы, из-за подростков из социальной сети TikTok и фанатов музыкального жанра K-pop.

Происшествия СМИ сообщили о ранении россиянина, заступившегося за девушку В Москве 29-летний мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщил телеканал РЕН ТВ.