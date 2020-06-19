Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Политика
Путин посоветовал чиновникам не «выпячивать» свое благосостояние
Президент Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1» сказал, что чиновникам неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние, когда сотни тысяч людей в стране живут очень скромно.
Коммерсантъ 08:14
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Экономика
Пенсионерам пересчитают выплаты за два года
Согласно документу, пенсионеры смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года. Это будет период с 2016 по 2018 годы.
СургутИнтерНовости 14:05
Общество
PepsiCo приостановила работу на заводе в Пекине
Pepsico сообщила о временном закрытии своего завода в Пекине после того, как 15 июня там подтвердился случай коронавируса, передает Bloomberg.
Rambler News Service 10:04
Происшествия
Под колеса подмосковной электрички попали мальчик и девочка
В подмосковном Расторгуеве двое детей попали под электричку, следовавшую из Москвы в Ожерелье.
Вести.Ru 13:45
Политика
Сыну кандидата на пост президента Белоруссии предъявили обвинение
Минск, 21 июня 2020, 17:31 — REGNUM Эдуарду Бабарико, который является сыном претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико и руководителем его избирательного штаба, следователи предъявили обвинение.
REGNUM 10:31
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Оренбург» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 12:41
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 06:50
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Наука
Чувство справедливости у собак не зависит от особенностей их породы
ToDay News Ufa 08:56
Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Общество
Подростков из TikTok назвали причиной низкой явки на митинг Трампа
Митинг действующего американского главы Дональда Трампа перед выборами в Оклахоме набрал меньше людей, чем предполагали организаторы, из-за подростков из социальной сети TikTok и фанатов музыкального жанра K-pop.
Комсомольская правда 11:02
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из театра Сатиры
Lenta.ru 08:08
Футбол
Фанат «Зенита» попросил прощения у «Ростова» за поступок «Сочи»: дадим микрофон тем, кто болел за «Сочи»
Основной состав «Ростова» из-за шести заражений в команде ушёл на карантин, поэтому против «Сочи» играли воспитанники академии и проиграли 1:10.
Евро-футбол.ру 19 июня в 20:31
Происшествия
Найден второй погибший при взрыве газа в жилом доме в Киеве
Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
Lenta.ru 05:52
Кино
Михаила Ефремова вырежут из сериала
Lenta.ru 11:02
Здоровье
На Кубани число вылечившихся от коронавируса превысило 4 тыс. человек
Общее число больных с начала пандемии в Краснодарском крае составляет 5 тыс. 316 человек.
Кубань 24 19 июня в 03:36
Происшествия
СМИ сообщили о ранении россиянина, заступившегося за девушку
В Москве 29-летний мужчина заступился за девушку и получил ножевое ранение, сообщил телеканал РЕН ТВ.
РИА Новости 13:17
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31