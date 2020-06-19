Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Футболисты «Локомотива» обыграли «Оренбург» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
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Чувство справедливости у собак не зависит от особенностей их породы

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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
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Фанат «Зенита» попросил прощения у «Ростова» за поступок «Сочи»: дадим микрофон тем, кто болел за «Сочи»

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Тело второго погибшего найдено после взрыва газа в многоэтажном жилом доме в Киеве.
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Общее число больных с начала пандемии в Краснодарском крае составляет 5 тыс. 316 человек.
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Происшествия

На электростанции в Якутии произошла утечка дизельного топлива

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СМИ сообщили о ранении россиянина, заступившегося за девушку

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Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
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Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
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