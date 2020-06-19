Финансы
REGNUMБанк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%. Ставка в 4,5% стала минимальным показателем с 2013 года, когда Банк России перешёл к режиму таргетирования инфляции.
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Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — минимума с 2013 г. Риски дефляции сильнее
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