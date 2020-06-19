Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой

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Общество

Астроном назвала особенности солнечного затмения 21 июня

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Общество

В Оренбургской области с 20 июня откроются летние кафе

В Оренбургской области с 20 июня смогут открыться летние кафе.
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

РБК вчера в 10:38
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Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
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Политика

Дудь назвал «позором» голосование за поправки в Конституцию

Журналист Юрий Дудь в своем Instagram высказался о голосовании по внесению поправок в Конституцию, назвав его «позором».
Росбалт вчера в 14:37
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Авто

Новый Honda Breeze опережает в продажах Kia Sportage

Компания Honda начала реализацию нового среднеразмерного кроссовера Honda Breeze в ноябре 2019 года.
Новые автомобили 17 июня в 23:15
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Культура

Звезда «Великолепного века» снимется в новом проекте Netflix

Газета.Ru вчера в 10:25
Космос

«Хаббл» сделал детальные снимки двух планетарных туманностей

N+1 вчера в 07:03
Политика

Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости вчера в 18:56
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Армия и оружие

Обломки секретных ракет США с лезвиями показали на видео

В соцсети Твиттер появился видеоролик с демонстрацией обломков трех американских ракет AGM-114R9X с выдвигающимися лезвиями.
Военное дело 18 июня в 09:26
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Общество

В Белоруссии возобновились протесты против задержания оппозиционеров

В Белоруссии возобновились акции протеста против задержания активистов и политиков во время президентской избирательной кампании, сообщает «Радио Свобода».
РБК вчера в 17:33
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Политика

Die Welt назвала шансы достроить «Северный поток — 2»

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РБК 00:54
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Армия и оружие

Американский десантный корабль вошел в Черное море

Десантный корабль-док Oak Hill ВМС США вошел в Черное море. Об этом сообщила газета «Взгляд» со ссылкой на украинское издание «Думская».
Телеканал 360° вчера в 08:42
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Общество

Названа точная причина смерти экс-главы Чувашии Михаила Игнатьева

Причиной смерти бывшего главы Чувашии Михаила Игнатьева стала прогрессирующая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне двусторонней пневмонии, сообщила заместитель главного врача Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Раиса Конашкова в пятницу, 19 июня.
Вечерняя Москва вчера в 01:04
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Общество

Глава ВОЗ заявил о «новой и опасной» фазе пандемии коронавируса

Мир вступил в «новую и опасную» фазу распространения коронавируса, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
РБК вчера в 13:41
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Армия и оружие

Подозрительную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии

Газета.Ru 01:38
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Транспорт

Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено

Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня.
Общественное телевидение России вчера в 13:18
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Хоккей

Среди игроков НХЛ выявлено 11 случаев заражения коронавирусом

Одиннадцать игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сдали положительный тест на коронавирус, сообщается на официальном сайте НХЛ.
РИА Новости 00:34
Футбол

Уткин не видит шансов у «Ростова» на победу в матче с «Сочи»

Российский журналист Василий Уткин считает, что у юных футболистов «Ростова» нет шансов на победу в матче 23-го тура РПЛ против «Сочи».
ProstoProSport вчера в 08:38
Здоровье

Мясников рассказал о признаках опасной головной боли

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что головная боль, которая сопровождается выраженными неврологическими симптомами, представляет наибольшую опасность для человека.
Газета.Ru вчера в 18:59
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Общество

Ритуальное погребение возрастом в тысячи лет нашли на Кубани

Парные погребения концa III тысячелетия до нашей эры обнаружили археологи возле станицы Новотитаровской в Динском районe Краснодарского края на участке, где пройдет трассa M-4 «Дон».
Известия вчера в 23:45
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Авто

Лишилась одной комплектации Lada Vesta

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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
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Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
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Политика

Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства грузина в Берлине

Российского посла в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ из-за убийства грузина Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
РБК 18 июня в 08:15
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Политика

Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам

Издание пишет, что, по оценкам Болтона, приведенным в его книге, "Трамп ставит Бориса Джонсона (премьер-министр Великобритании - ИФ) и японского премьер-министра Синдзо Абэ в ряд мировых лидеров, к которым он ближе всего".
Интерфакс 00:32
Армия и оружие

В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2

Lenta.ru вчера в 11:57
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Политика

Путин показал журналистам тайную комнату в своём кабинете

Газета Кемерова вчера в 02:17
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Происшествия

Бастрыкин поручил проверить фирму в Петербурге, где убили студента

«Александр Бастрыкин поручил проверить причины и условия, способствовавшие столь длительной деятельности предполагаемых мошенников, установить ответственных должностных лиц, проверявших деятельность данной псевдоорганизации и дать их действиям жесткую правовую оценку», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.
REGNUM вчера в 21:05
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Космос

NASA может отправить исследовательскую станцию к спутнику Нептуна

News.ru вчера в 10:11
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