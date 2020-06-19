Финансы
ИзвестияЦБ РФ рекордно снизил ключевую ставку
Банк России снизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт впервые за пять лет, установив ее на уровне в 4,5% годовых. Таким образом был обновлен ее исторический минимум. Об этом сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 19 июня.
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Эксперт назвал снижение ключевой ставки ЦБ значимой поддержкой экономики России
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В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
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