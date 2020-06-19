Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — минимума с 2013 г. Риски дефляции сильнее
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Эксперт назвал снижение ключевой ставки ЦБ значимой поддержкой экономики России
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Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.
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РБК 17:59
Армия и оружие
Зачем КНДР взорвала межкорейский офис связи
Вчера Северная Корея взорвала Межкорейское бюро связи, что еще больше усилило трансграничную напряженность на полуострове после двухнедельного обмена колкостями и осуждения Сеула Пхеньяном.
Вестник Кавказа 16 июня в 22:00
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В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
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Российская газета вчера в 22:22
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Если анализ на антитела к COVID-19 показывает, что человек коронавирусной инфекцией переболел, и у него высокие титры, прививку от данного заболевания ему делать будет не надо, сказал «Парламентской газете» член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
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Замгоссекретаря США подала в отставку из-за несогласия с Трампом
Помощник госсекретаря США Мэри Тэйлор подала в отставку, сообщает The Washington Post.
Общественная служба новостей вчера в 21:03
Политика
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Сокращение численности американского военного контингента в Германии объясняется большими долгами немецкой стороны перед НАТО, заявил президент США Дональд Трамп 18 июня в интервью газете The Wall Street Journal.
ИА Красная Весна 10:43
Политика
Госдеп поддержал предложение главы МИД Литвы по ядерному оружию России
Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли согласился с мнением главы МИД Литвы Линаса Линкявичюса, что новое соглашение по контролю над вооружениями должно полностью охватывать ядерные арсеналы России и Китая.
РИА Новости 18:56
Общество
Актер Долинский убежден, что Ефремов не выйдет живым из тюрьмы
Заслуженный артист России Владимир Долинский обратился к родственникам погибшего в дорожно-транспортном происшествии Сергея Захарова с просьбой "не убивать" виновника аварии – актера Михаила Ефремова.
Аргументы недели 14:34
Общество
Техас, Флорида и Аризона побили рекорды по количеству заражений
Рекордное количество случаев заражений новым коронавирусом зарегистрировано в трех американских штатах: Техас, Флорида и Аризона, заявляют местные власти 19 мая на официальных порталах департаментов здравоохранения.
ИА Красная Весна 14:18
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Соглашение с Кипром позволяет уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20% соответственно.
Ведомости вчера в 14:22
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Какие ограничения в Калининградской области отменяются с 20 июня
В пятницу днем губернатор Калининградской области Антон Алиханов анонсировал очередное ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.
КП - Калининград 16:26
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Боевые испытания крылатой ракеты показали на Украине
Украинская крылатая противокорабельная ракета Р-360 комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» впервые прошла лётные испытания со штатной боевой частью.
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Робот-ленивец станет наблюдателем за дикой природой
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Трубы в порту Мукран на острове Рюген — недостающие детали «Северного потока — 2», газопровода, с помощью которого Россия хочет удвоить свои мощности по прямым поставкам газа в Германию.
ИноСМИ вчера в 05:14
Политика
Россия и Белоруссия договорились о взаимном признании виз иностранцев
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей во время встречи в Минске подписали двустороннее соглашение о взаимном признании виз иностранцев, передает ТАСС.
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В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 миллион. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав страны.
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В Оренбуржье отменили режим самоизоляции для пожилых граждан
Оренбург, 19 июня 2020, 21:07 — REGNUM В Оренбургской области сняты все ограничения для граждан старше 65 лет.
REGNUM 14:07
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
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Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 16:46