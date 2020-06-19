Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой

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События недели на рынках: ставка, акции США на Мосбирже, цены на бензин

РБКвчера в 10:40

Аналитики ожидают быстрого снижения ставок по вкладам

Российская газетавчера в 23:00
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

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Политика

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Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Территориальное отделение полиции Темс-Валли подтвердило сообщения СМИ о гибели по меньшей мере трех человек в результате нападения с ножом в субботу вечером в парке британского города Рединга.
Интерфакс 21:22
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка хотела стать губернатором

Ранее жительницу Астраханской области задержали по подозрению в убийстве ее 12-летнего сына после того, как тело мальчика нашли замурованным в бетон под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
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Экономика

РЖД продали «Вагонную ремонтную компанию-2» почти за 11 млрд рублей

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ИА Красная Весна вчера в 16:34
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Общество

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В день летнего солнцестояния — 21 июня — россиян ожидают самые энергетически насыщенные солнечные лучи.
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Тимур Батрутдинов стал меньше общаться с Харламовым из-за его семьи

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Армия и оружие

Ас-Сиси призвал войска быть готовыми к задачам за пределами Египта

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в субботу в ходе осмотра западного военного округа на границе с Ливией приказал военным быть готовыми выполнить боевые задачи как в стране, так и за ее пределами.
РИА Новости 08:55
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Культура

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ТАСС 11:55
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Общество

В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места

Очевидцы сняли на видео затопленное Варшавское шоссе в районе станции метро "Южная", а пресс-служба ЦОДД сообщает, что также подтопило проезжую часть и в районе железнодорожной станции "Бирюлево-товарная".
Московский Комсомолец 08:50
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
Москва 24 18 июня в 20:50
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru вчера в 10:29
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Общество

С 1 января 2021 все больничные будет выплачивать ФСС напрямую работникам

Пилотный проект, который действует в 77 регионах России, по выплате больничных работникам напрямую из ФСС, с 1 января 2021 года будет введен на всей территории России.
Бухгалтерия.ру 05:39
Экономика

Сбербанк рассказал о введении комиссии за переводы через банкоматы

Комиссия, введённая Сбербанком на переводы через банкоматы, затронет только 1% всех операция.
RT на русском вчера в 12:03
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Политика

Антонов: Военные планы США направлены на сдерживание России и Китая

Военные планы США направлены на сдерживание РФ и Китая. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Life.ru 12:58
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Происшествия

В Калининградской области загорелся детский дом

Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости 20:46
Здоровье

Профсоюз обвинил главу Минздрава в вольной трактовке постановлений правительства и превышении должностных полномочий

Профсоюз «Действие» направил генпрокурору РФ Игорю Краснову обращение с просьбой дать оценку действиям Минздрава, разославшего в мае в регионы указы с инструкциями о том, как следует исполнять постановления правительства № 415 и № 484 о стимулирующих выплатах работникам здравоохранения.
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Игры

Анонс Crash Bandicoot 4: It’s About Time состоится этим летом

Рейтинговое агентство Тайваня опубликовало на официальном сайте страницу Crash Bandicoot 4: It’s About Time для PlayStation 4 и Xbox One.
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Общество

Лео Бокерия назвал лучший способ оздоровления

Кардиохирург называет ходьбу самым оптимальным средством реабилитации после заболевания.
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Происшествия

Медведь задрал пенсионерку на Сахалине

Ранее трагедия произошла 8 июня в Смирныховском районе, когда медведь задрал геодезиста (жителя Южно-Сахалинска), проверявшего в лесу геодезические знаки.
Интерфакс - Россия 18 июня в 06:40
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Происшествия

Десятки щенков элитных пород погибли, «эмигрируя» из Украины в Канаду

Несколько десятков щенков французских бульдогов и шпицев не пережили «эмиграцию» из Украины в Канаду бортом национального украинского перевозчика МАУ.
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Назначен главный конструктор российского космического корабля «Орел»

Главным конструктором нового российского пилотируемого космического корабля "Орел" стал Игорь Хамиц, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ракетно-космической корпорации "Энергия".
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Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что результат его теста на антитела оказался отрицательным.
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Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
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У членов предвыборного штаба Трампа выявили коронавирус

При подготовке первого с начала пандемии массового мероприятия с участием президента США Дональда Трампа у шести членов его предвыборного штаба выявили коронавирус, сообщил директор штаба по внешним связям Тим Мерта.
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«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата России

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Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине

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Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года

Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
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