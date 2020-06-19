Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

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После совместных выходных родительница рэпера и Анастасия Решетова отписались друг от друга в социальных сетях.
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Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию.
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ТАСС вчера в 11:55
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Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве

Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
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СМИ сообщили о желании Гончаренко уволиться из ЦСКА

Газета.Ru 12:06
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Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морской рептилии

В 2011 году группа чилийских ученых обнаружила в Антарктике окаменелость вытянутой формы размером с мяч для американского футбола.
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Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубах

Российский футбольный союз и Российская премьер-лига сделали совместное заявление, в котором заверили, что из-за случаев заболевания коронавирусом в "Ростове" и "Динамо" сезон не будет остановлен.
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Энергетика

Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд

Цена бензина Аи-95 второй день подряд обновляет исторический максимум.
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Общество

Глава Калуги заступился за девушек, станцевавших у мемориала Победы

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Политика

Япония намерена отказаться от размещения американских комплексов ПРО

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Происшествия

В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков

В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
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Происшествия

ТАСС: Петра Верзилова задержали сотрудники центра «Э»

В Москве сотрудники центра «Э» МВД России задержали участника арт-группы «Война», Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
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Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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Происшествия

В Киеве взорвался газ в жилом доме, двое погибли

В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Политика

В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико

Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
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Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

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Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
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Шоу-бизнес

СМИ сообщили о возможности возвращения Анастасии Заворотнюк в кино

Следом издание привело слова неназванного собеседника, знакомого с ходом лечения Заворотнюк: "Настя уверенно идет на поправку, скоро вы её увидите в кино и на сцене".
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Армия и оружие

У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку

«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
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Космос

Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Авто

Lada Vesta лишили одной комплектации

В самом «АвтоВАЗе» уход комплектации Luxe Prestige не опровергли и не подтвердили.
Тарантас Ньюс 19 июня в 05:42
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На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля

Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 19 июня в 12:42
Политика

Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона

Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
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Минпромторг предоставит россиянам скидки на покупку авто от 10 до 25%

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Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео

В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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