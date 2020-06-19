Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
Известия 10:54
Шоу-бизнес
Мама Тимати высказалась по поводу отписки от Решетовой в Instagram
После совместных выходных родительница рэпера и Анастасия Решетова отписались друг от друга в социальных сетях.
StarHit.ru 06:34
Политика
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в конституцию.
ТАСС 07:22
Культура
Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
ТАСС вчера в 11:55
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу по полицейским в Москве
Мужчина, открывший огонь по двум полицейским на Ленинском проспекте в Москве, умер в больнице.
ТАСС 10:06
Футбол
СМИ сообщили о желании Гончаренко уволиться из ЦСКА
Газета.Ru 12:06
Наука
Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морской рептилии
В 2011 году группа чилийских ученых обнаружила в Антарктике окаменелость вытянутой формы размером с мяч для американского футбола.
NewInform 18 июня в 08:31
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубах
Российский футбольный союз и Российская премьер-лига сделали совместное заявление, в котором заверили, что из-за случаев заболевания коронавирусом в "Ростове" и "Динамо" сезон не будет остановлен.
Российская газета 11:44
Энергетика
Биржевая цена бензина Аи-95 бьет рекорды второй день подряд
Цена бензина Аи-95 второй день подряд обновляет исторический максимум.
Газета.Ru 18 июня в 15:06
Происшествия
В Германии 19 полицейских пострадали в результате беспорядков
В центре Штутгарта произошли беспорядки, в результате которых пострадали 19 полицейских.
RT на русском 11:32
Происшествия
ТАСС: Петра Верзилова задержали сотрудники центра «Э»
В Москве сотрудники центра «Э» МВД России задержали участника арт-группы «Война», Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 08:40
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
В Киеве взорвался газ в жилом доме, двое погибли
В Дарницком районе Киева в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Коммерсантъ 04:35
Политика
В Белоруссии предъявили обвинение сыну Бабарико
Эдуарду Бабарико, сыну претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико, предъявили обвинение.
RT на русском 09:47
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о возможности возвращения Анастасии Заворотнюк в кино
Следом издание привело слова неназванного собеседника, знакомого с ходом лечения Заворотнюк: "Настя уверенно идет на поправку, скоро вы её увидите в кино и на сцене".
Московский Комсомолец вчера в 06:03
Армия и оружие
У берегов Японии обнаружили неизвестную подводную лодку
«Вечером 18 июня эсминец и патрульный самолет морских сил самообороны заметили подводную лодку, которая держала курс на запад, в прилежащей зоне у острова Амамиосима», - говорится в сообщении.
Московский Комсомолец вчера в 01:47
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Авто
Lada Vesta лишили одной комплектации
В самом «АвтоВАЗе» уход комплектации Luxe Prestige не опровергли и не подтвердили.
Тарантас Ньюс 19 июня в 05:42
Здоровье
На Украине продлили адаптивный карантин до 31 июля
Кабмин Украины продлил до 31 июля срок адаптивного карантина. Постановление правительства опубликовано на сайте украинского Минздрава.
Известия 19 июня в 12:42
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 19 июня в 16:38
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Авто
Минпромторг предоставит россиянам скидки на покупку авто от 10 до 25%
На максимальную скидку в размере 25% могут рассчитывать жители Дальнего Востока. Для этого будет достаточно даже временной регистрации.
iReactor 07:59
Общество
Затопленное Варшавское шоссе в Москве сняли на видео
В соцсетях публикуют видео с Варшавского шоссе в Москве, где из-за ливня подтопило дорогу.
РИА Новости вчера в 10:00