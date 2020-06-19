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Наука В Израиле археологи обнаружили 3200-летний бронзовый «скипетр бога» Специалисты внимательно изучили найденный предмет и пришли к выводу, что создан он был неизвестным мастером аж 3200 лет тому назад. 9

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Общество Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян. 50

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