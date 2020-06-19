Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Авто
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Акустическую гитару фронтмена рок-группы Nirvana Курта Кобейна продали за рекордные шесть миллионов долларов.
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Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
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Пенсионерам пересчитают пенсию и вернут недополученное за два года
Российским пенсионерам готовят дополнительные выплаты. Речь о возвращении средств, недополученных за несколько лет индексаций пенсий.
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Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Происшествия
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Общество
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Ранее исследование аналитического центра «Битрикс24» показало, что большая часть российских компаний (74%) планируют продолжать использовать дистанционный формат работы.
RT на русском вчера в 23:00
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Воронеж, 19 июня 2020, 15:10 — REGNUM Производство телевизоров с жидкокристаллическими экранами планируется запустить на территории воронежской особой экономической зоны «Центр».
REGNUM 19 июня в 08:10
Происшествия
В Калининградской области загорелся детский дом
Спасатели тушат пожар на площади 150 квадратных метров на чердаке детского дома в Калининградской области, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС РФ.
РИА Новости вчера в 20:46
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Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
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Суд разрешил публикацию мемуаров Болтона после возражений Белого дома
Суд в Америке разрешил публикацию книги «Комната, где всё произошло: мемуары из Белого дома» бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на возражения со стороны Белого дома.
News.ru вчера в 11:04
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Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
Evo-rus.com 19 июня в 02:28
Происшествия
В Астрахани мать убила 12-летнего сына
КМВ Новости вчера в 11:26
Космос
О возможном космическом происхождении коронавируса говорили в «Вестях»
В программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым зашла речь о космическом происхождении коронавируса на Земле.
LentaChel.ru вчера в 12:30
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ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе
В скором времени на европейском рынке поступит в продажу новая телевизионная приставка Xiaomi Mi TV Stick.
Rusargument 19 июня в 05:23
Экономика
Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
18 июня состоялась продажа угольного месторождения на Таймыре, которое приобрел миллиардер Роман Троценко, пишет Forbes со ссылкой на вдову Босова.
РБК 19 июня в 09:37
Культура
Звезда «Сватов» Федор Добронравов ушел из Театра сатиры
Известный актер Федор Добронравов решил уйти из Театра сатиры. Звезда комедийного сериала «Сваты» уволился по собственному желанию.
Дни24 вчера в 13:30
Общество
Залог за бывшего президента Армении выплатили российские бизнесмены
Российские бизнесмены внесли залог в сумме 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, рассказал РБК его представитель Виктор Согомонян.
Ведомости вчера в 10:33
Происшествия
Судмедэксперты признали Ефремова вменяемым
По результатам судебно-психиатрической экспертизы актер Михаил Ефремов признан вменяемым, сообщают источники «РИА Новости».
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Футбол
Весь состав московского «Динамо» ушел на карантин
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Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
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Переход от фастфуда и полуфабрикатов к здоровой пище поможет меньше есть.
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Если Украина попытается добыть углеводороды на шельфе Черного моря у берегов Крыма, ее действия будут пресечены, заявил депутат Государственной думы от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет.
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Общество
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
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Общество
ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru 19 июня в 16:46