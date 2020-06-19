Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Футбол
Карпин опубликовал видеообращение к «экспертам-вирусологам»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин опубликовал видеообращение в Instagram.
Газета.Ru 08:40
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фигуру в купальнике
Певица выбрала довольно смелый вариант купальника, который заметно подчеркнул ее достоинства фигуры.
RuNews24.ru 08:08
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева выложила снимок, отфотошопленный до неузнаваемости
На критику ответила Лера Кудрявцева – она тоже решила показать, как может измениться, если подключить к фото фотошоп.
ToDay News Ufa 08:26
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Гаджеты
Смартфон OnePlus Nord получит быструю зарядку мощностью 30 Вт
Новый смартфон от китайского бренда OnePlus, которому прогнозируют название Nord, может обзавестись быстрой зарядкой мощностью 30 Вт. Такая характеристика обычно свойственна флагманам, к коим новинка относиться не должна.
Актуальные Новости 08:03
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 04:15
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Плесецкие новости 19 июня в 03:00
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
Происшествия
В Британии рассказали о напавшем на людей в Рединге
Официальный представитель Национальной ассоциации сотрудников службы по работе с условно-досрочно освобождёнными преступниками Великобритании Таня Бассетт рассказала о напавшем на людей в парке Рединга.
RT на русском 09:09
Общество
Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения
Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах.
РИА Новости 07:57
Технологии
Microsoft внезапно обновила Windows 7
Обновление вышло несмотря на то, что компания прекратила официальную поддержку этой операционной системы еще в начале текущего года.
Evo-rus.com 06:36
Политика
Путин заявил, что Россия не «приобретала» Крым
Россия не «приобретала» Крым, граждане полуострова на референдуме сами приняли решение войти в состав страны.
Известия 06:38
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Общество
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
РИА Новости вчера в 11:23
Происшествия
Пять человек тяжело ранены при стрельбе в Техасе
Пять человек получили серьезные ранения при стрельбе в столице американского штата Техас - Остине, передает местная служба скорой помощи на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 08:16
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Политика
В Сербии начались парламентские выборы
В Сербии началось голосование на парламентских выборах, отчиталась республиканская избирательная комиссия (РИК) страны 21 июня в официальном сообщении.
ИА Красная Весна 02:05
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Футбол
«Ростов» может сыграть с «Арсеналом» основным составом
Появилась первая информация о перспективах выхода из карантина футбольной команды "Ростов", которая из-за заражения шести игроков вынуждена была изолироваться и пропустила матч 23-го тура чемпионата страны против "Сочи": за ростовчан играли футболисты молодежного состава.
Вести.Ru 06:51
Общество
На западе Германии установили памятник Ленину
РБК вчера в 15:48
Общество
ВОЗ объявила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Мир вступил в новую опасную фазу пандемии коронавируса SARS-CoV-2, объявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус на брифинге в Женеве.
Lenta.ru 19 июня в 12:20
Общество
Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
REGNUM 07:13
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49