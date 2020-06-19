Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Экономика

«Будешь знать, буржуй». Кому платить повышенный налог на личные доходы

Разумеется, зарплата даже в 2 млн рублей в месяц, которая бы давала искомые для минимального повышения НДФЛ дохода в 24 млн рублей в год, - штучная.
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Политика

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О намерении написать статью о Второй мировой войне Путин заявил на большой пресс-конференции в декабре.
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Экономика

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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Газета.Ru вчера в 16:49
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Происшествия

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Шоу-бизнес

Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина договариваются об алиментах

Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина встретились в Никулинском районном суде, чтобы обсудить имущественные условия развода певицы и хоккеиста.
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Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Армия и оружие

Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки

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В матче чемпионата Украины по футболу «Ворскла» играла с «Днепром-1». Полтавский клуб одержал победу со счетом 2:0.
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Facebook и Twitter удалили посты Трампа за нарушение авторских прав

Facebook и Twitter удалили посты президента США Дональда Трампа из-за нарушения авторских прав.
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Президент Туркмении не приедет на парад Победы

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов не приедет на парад Победы в Москву, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана.
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