Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль Практически на всей европейской территории страны июль ожидается теплым, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. 52

Экономика «Будешь знать, буржуй». Кому платить повышенный налог на личные доходы Разумеется, зарплата даже в 2 млн рублей в месяц, которая бы давала искомые для минимального повышения НДФЛ дохода в 24 млн рублей в год, - штучная.

Политика Глава ЛНР обратился к Зеленскому с требованием прекратить огонь Луганск, 20 июня 2020, 09:02 — REGNUM Вернуть режим полной боевой готовности пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, если украинские силовики не прекратят обстрелы. 65

Экономика Рынок новостроек в России обвалился в мае вдвое Рынок новостроек в России обвалился в мае почти в два раза - Росреестр зарегистрировал по стране только 35,5 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) против 66,3 тысячи ДДУ годом ранее, свидетельствуют данные ведомства, имеющиеся в распоряжении РИА Недвижимость. 26

Политика В России нашли способ достроить «Северный поток-2» В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF. 228

Политика Евросоюз продлил на год санкции против России Евросоюз на год, до 23 июня 2021 года, продлил санкции, введенные в связи с присоединением Крыма к России. 567

Футбол «Ростов» объяснил иностранным болельщикам крупное поражение от «Сочи» Футбольный клуб "Ростов" на официальном сайте объяснил иностранным болельщикам команды крупное поражение от "Сочи" в матче чемпионата России.

Шоу-бизнес Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина договариваются об алиментах Адвокаты Пелагеи и Ивана Телегина встретились в Никулинском районном суде, чтобы обсудить имущественные условия развода певицы и хоккеиста. 30

Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 8

Футбол Ворскла — Днепр-1 2:0 В матче чемпионата Украины по футболу «Ворскла» играла с «Днепром-1». Полтавский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Армия и оружие Новейший ЗРПК «Панцирь-СМ» впервые покажут на Параде Победы На Параде в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне впервые покажут новейший зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-СМ», ракеты которой способны поражать сверхмалые цели, такие как квадрокоптеры. 35

Футбол Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".