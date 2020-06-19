Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — минимума с 2013 г. Риски дефляции сильнее
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В нескольких городах Белоруссии возобновились протесты.
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