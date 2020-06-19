Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Заявление Банка России. Демонстрация мягкой силы

Интерфакс15:39

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — минимума с 2013 г. Риски дефляции сильнее

Деловой квартал (Екатеринбург)07:03

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Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС07:11

Впервые ключевую ставку снизили до 4,5% годовых

Газета.Ru13:34

Ключевая ставка снижена до рекордно низких 4,5%

Коммерсантъ07:54
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Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 16:28, Ашберн
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