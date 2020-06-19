Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Политика
Федеральный суд США разрешил публикацию мемуаров Джона Болтона
В США Федеральный суд разрешил бывшему советнику президента США по вопросам нацбезопасности Джону Болтону опубликовать книгу "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".
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В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
Известия 10:54
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru 08:30
Происшествия
Активиста Петра Верзилова задержали в Москве
Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
Политика
The Conversation (Австралия): почему российские музыканты инди больше не поют по-английски (The Conversation)
В середине 2010-х в музыке инди наступил период языкового перехода.
ИноСМИ 08:13
Футбол
СМИ: Ганчаренко написал заявление об уходе из ЦСКА
Российская газета 10:42
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубах
Российский футбольный союз и Российская премьер-лига сделали совместное заявление, в котором заверили, что из-за случаев заболевания коронавирусом в "Ростове" и "Динамо" сезон не будет остановлен.
Российская газета 11:44
Футбол
«Шахтер» стал чемпионом Украины
Советский спорт вчера в 15:15
Общество
Беглов рассказал об отмене ограничений в Петербурге
Беглов заявил, что город работает с Роспотребнадзором и над снятием других ограничений.
Neva.Today 08:19
Политика
Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок
"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - пояснил президент.
ТАСС 07:22
Авто
Haval в России завершил продажи двух кроссоверов
В первую очередь в компании хотят больше предлагать моделей из популярного на рынке сегмента кроссоверов и внедорожников.
Tvoe-avto.com 19 июня в 09:23
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Здоровье
Глава Дагестана Васильев наградил свыше 10 тысяч медработников
Лезги газет 07:41
Происшествия
Нападение на людей в британском Рединге признано терактом
Нападение на людей с ножом, произошедшее 20 июня в Рединге было признано терактом Национальным контртеррористическим управлением полиции.
REGNUM 06:56
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Политика
Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью
ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Политика
Володин раскритиковал противников поправок к Конституции
Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
Футбол
«Крылья Советов» уступили «Ахмату» в матче РПЛ
Коммерсантъ Самара 19 июня в 13:04
Политика
Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.
РИА Новости 10:32
Происшествия
Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения
Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения.
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Здоровье
Мясников назвал опасные симптомы при головной боли
Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
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Происшествия
Пропавшего в Астрахани мальчика нашли закатанным в бетон в доме брата
КП - Астрахань вчера в 07:10
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
Версия.Инфо 05:56
Общество
Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом
В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
Вести.Ru 03:39
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом в ходе интервью журналу «Vogue».
Культуромания вчера в 03:23
Религия
Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу
«Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия», — сказал Сергий в специальном видео.
Городовой 19 июня в 14:29
Армия и оружие
Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США
В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17