Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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В условиях кризиса нужен был сильный ход: о снижении ключевой ставки

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Впервые ключевую ставку снизили до 4,5% годовых

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ЦБ снизил ставку сразу на 1 пункт до нового исторического минимума

Моя Москва.онлайн19 июня в 07:38

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

РИА Новости19 июня в 18:21
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Федеральный суд США разрешил публикацию мемуаров Джона Болтона

В США Федеральный суд разрешил бывшему советнику президента США по вопросам нацбезопасности Джону Болтону опубликовать книгу "Комната, где это произошло: мемуары Белого дома".
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Общество

В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

18-летняя блогер-миллионник Настя Тропицель скончалась на 19-м году жизни, следует из сообщения в ее Instagram.
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Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой

Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Активиста Петра Верзилова задержали в Москве

Участник арт-проекта «Война» Петр Верзилов задержан в Москве. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 21 июня.
Известия 07:48
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Политика

The Conversation (Австралия): почему российские музыканты инди больше не поют по-английски (The Conversation)

В середине 2010-х в музыке инди наступил период языкового перехода.
ИноСМИ 08:13
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СМИ: Ганчаренко написал заявление об уходе из ЦСКА

Российская газета 10:42
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РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с коронавирусом в клубах

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Российская газета 11:44
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Футбол

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Общество

Беглов рассказал об отмене ограничений в Петербурге

Беглов заявил, что город работает с Роспотребнадзором и над снятием других ограничений.
Neva.Today 08:19
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Политика

Путин не исключил, что будет баллотироваться на новый срок

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - пояснил президент.
ТАСС 07:22
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Авто

Haval в России завершил продажи двух кроссоверов

В первую очередь в компании хотят больше предлагать моделей из популярного на рынке сегмента кроссоверов и внедорожников.
Tvoe-avto.com 19 июня в 09:23
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

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Глава Дагестана Васильев наградил свыше 10 тысяч медработников

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Нападение на людей в британском Рединге признано терактом

Нападение на людей с ножом, произошедшее 20 июня в Рединге было признано терактом Национальным контртеррористическим управлением полиции.
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Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

ТАСС 08:42
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Общество

В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе

Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
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Политика

Глава ЛНР пригрозил Зеленскому полной боевой готовностью

ЛНР готовится к проведению парада Победы, однако, если украинские военные не прекратят обстрелы, ополченцы снова объявят полную боевую готовность, предупредил глава самопровозглашенной республики Леонид Пасечник.
Газета.Ru вчера в 06:53
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Общество

Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока

Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
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Политика

Володин раскритиковал противников поправок к Конституции

Россияне, призывающие голосовать против поправок к Конституции РФ или вообще не участвовать в общероссийском голосовании, идут против своего же народа.
Телеканал 360° 08:39
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Футбол

«Крылья Советов» уступили «Ахмату» в матче РПЛ

Коммерсантъ Самара 19 июня в 13:04
Политика

Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии, подчеркнув отсутствие военного решения и безальтернативность прекращения боевых действий, говорится в комментарии МИД РФ по итогам телефонного разговора.
РИА Новости 10:32
Происшествия

Четверым задержанным из-за беспорядков в Дижоне предъявили обвинения

Прокурор французского Дижона Эрик Матэ уведомил, что четверым задержанным после беспорядков в городе были предъявлены обвинения.
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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

Врач считает, что незамедлительно следует обращаться к медикам, когда головная боль становится более сильной при кашле или изменении положения тела.
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Происшествия

Пропавшего в Астрахани мальчика нашли закатанным в бетон в доме брата

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Шоу-бизнес

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с детьми

Принц Уильям и Кейт Миддлтон поделились новым фото с тремя детьми: принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
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Общество

Путин наградил медиков за вклад в борьбу с коронавирусом

В день медицинского работника пяти россиянам присвоены звания Героев Труда — соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.
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Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом в ходе интервью журналу «Vogue».
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Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

«Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия», — сказал Сергий в специальном видео.
Городовой 19 июня в 14:29
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Армия и оружие

Авиабомбу комплекса «Золотая Орда» испытали в США

В США провели испытания авиабомбы GBU-53/B StormBreaker комплекса "Золотая Орда".
Газета.Ru вчера в 22:17
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