Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Общество
В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель
Известия 10:54
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости вчера в 03:23
Политика
Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы
Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 19 июня в 14:07
Общество
Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения
Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
Российская газета 07:37
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
RT на русском 10:04
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Здоровье
В Волгоградской области открылся Центр трансплантологии
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыл филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова официально открылся в Волжском Волгоградской области.
Моя Москва.онлайн вчера в 12:58
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
Общество
Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне
RuNews24.ru 19 июня в 20:35
Происшествия
Психиатрическая экспертиза показала вменяемость Ефремова
Результаты психиатрической экспертизы показали, что актер Михаил Ефремов, который стал участником ДТП на Смоленской площади в Москве, вменяем.
РБК вчера в 06:29
Политика
Путин оценил изменения в России за последние 20 лет
Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия кардинально изменилась за последние 20 лет.
ТАСС 06:30
Политика
На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности
Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
REGNUM 04:16
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Футбол
«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ
Коммерсантъ 12:41
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Общество
В США заменят название эскимо из-за толерантности
Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
BFM.ru вчера в 03:25
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы
Экс-участник «ДОМа-2» Венцеслав Венгржановский рассказал журналистам, что жив и пребывает в добром здравии, но не может развестись с новой женой, от которой ушел к любовнице.
Anews 07:14
Авто
Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo
В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
SpeedMe 19 июня в 12:27
Здоровье
Глава Дагестана Васильев наградил свыше 10 тысяч медработников
Лезги газет 07:41
Наука
Центр Чумакова отчитался о работе над вакциной от коронавируса
Ишмухаметов считает, что работа с такой вакциной правильна, так как пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, к тому же технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется с прошлого века.
Вести.Ru 10:19
Общество
Мосводосток назвал причину подтопления на Варшавском шоссе
Мосводосток назвал причиной подтопления на Варшавском шоссе обильные осадки и перегрузку водосточных сетей, сообщила РИА Новости пресс-служба Мосводостока.
РИА Новости вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо вчера в 08:55
Происшествия
Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором
Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.
Известия вчера в 16:07