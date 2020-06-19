Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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В Сети сообщили о смерти блогера Насти Тропицель

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Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»

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Общество

Россияне поделились в соцсетях снимками солнечного затмения

Отмечается, что на территории России видны частные фазы этого затмения (в основном от 0,1 до 0,4). А наибольшая фаза солнечного затмения, видимая россиянами, оценивается в 0,45.
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Футбол

«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры

«Сельта» одержала крупную победу над «Алавесом» в матче 30-го тура испанской футбольной Примеры.
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Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

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Здоровье

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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко открыл филиал Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова официально открылся в Волжском Волгоградской области.
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Политика

Премьер Японии намерен провести референдум по конституции

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BFM.ru 08:00
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Общество

Кадыров прокомментировал беспорядки с участием чеченцев в Дижоне

RuNews24.ru 19 июня в 20:35
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Политика

Путин оценил изменения в России за последние 20 лет

Президент РФ Владимир Путин уверен, что Россия кардинально изменилась за последние 20 лет.
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Политика

На Украине обнаружили тайник бандеровцев 70-летней давности

Львов, Украина, 21 июня 2020, 11:16 — REGNUM Тайник, в котором находились документы «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (ОУН-УПА — организация, деятельность которой запрещена в РФ) 70-летней давности, обнаружили на территории Львовской области Украины.
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

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Футбол

РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом

РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
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Общество

Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым

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Политика

Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок

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Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

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Происшествия

В Норильске полиция пресекла массовую драку

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Политика

Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния

Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
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Происшествия

Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

Американский производитель мороженого решил отказаться от названия «эскимо».
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Звезда «Дома-2» Венцеслав Венгржановский рассказал о жизни после славы

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Раскрыта причина ограничения скорости на автомобилях Volvo

В прошлом месяце представитель компании Volvo подтвердил ранее опубликованную информацию о том, что компания намеревается искусственно ограничить максимальную скорость своих новых автомобилей отметкой в 180 км/ч.
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Глава Дагестана Васильев наградил свыше 10 тысяч медработников

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Центр Чумакова отчитался о работе над вакциной от коронавируса

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Мосводосток назвал причину подтопления на Варшавском шоссе

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Шоу-бизнес

Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов

Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
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Происшествия

Замуровавшая сына в бетон астраханка собиралась стать губернатором

Жительница Астрахани, подозреваемая в убийстве своего 12-летнего сына, которого обнаружили замурованным в бетон, в прошлом являлась членом партии «Справедливая Россия» и собиралась выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора региона.
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