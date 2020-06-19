Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 09:55, Ашберн
Происшествия
В России на дороге перевернулся грузовик с серной кислотой
В Красноярском крае на дороге перевернулся грузовик, перевозивший серную кислоту.
Lenta.ru 09:31
Общество
В Чувашии простились с экс-главой республики Игнатьевым
В Чувашии прошла церемония прощания с бывшим главой республики Михаилом Игнатьевым, сообщает «РИА Новости» 21 июня со ссылкой на пресс-службу руководства республики.
Известия 09:32
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
РИА Новости вчера в 11:23
Энергетика
В России увеличили субсидии по переводу транспорта с бензина на газ
Напомним, увеличить долю госсубсидий на перевод автомобилей с бензина на газомоторное топливо с 30% до 60% ранее предложил министр энергетики Александр Новак.
Коммерсантъ 05:31
Футбол
У Френки де Йонга диагностировано повреждение камбаловидной мышцы
У полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга диагностировано повреждение камбаловидной мышцы, сообщает пресс-служба каталонского клуба на официальном сайте.
Чемпионат 08:44
Политика
Премьер Японии намерен провести референдум по конституции
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ намерен провести референдум по пересмотру конституции, пока действуют его полномочия, срок которых истекает в сентябре 2021 года.
BFM.ru 08:00
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 19 июня в 04:53
Общество
Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18
18-летняя российская блогерша Анастасия Тропицель насмерть разбилась на Бали. Об этом сообщает Telegram-канал «Крысиное королевство».
Lenta.ru 09:39
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Политика
Путин считает неизбежным визит руководства Украины в Москву
Президент РФ Владимир Путин считает неизбежный визит руководстава Украины в Россию.
Аргументы недели 08:50
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
РИА Новости 04:15
Политика
В Сербии проходят парламентские выборы
В воскресенье, 21 июня, граждане Республики Сербии выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти.
Российская газета 04:32
Космос
Сделаны самые близкие в истории снимки Солнца
TV BRICS 06:28
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли назвала причину развода с Брэдом Питтом
В новом интервью для журнала Vogue голливудская кинодива Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питом.
RuNews24.ru вчера в 02:36
Общество
Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения
Пользователи твиттера поделились снимками кольцеобразного солнечного затмения, которое можно было наблюдать сегодня во многих странах.
РИА Новости 07:57
Происшествия
Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым
РИА Новости вчера в 05:23
Шоу-бизнес
Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми
Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 08:32
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза
В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
Российская газета 06:36
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Происшествия
Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области
Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
Вести.Ru 07:31
Игры
Создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные
Разработчиками компании Geod Studio был создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные.
Ferra вчера в 08:55
Происшествия
Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару
Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
Lenta.ru 06:30
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
Общество
Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге
По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 07:13