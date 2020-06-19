Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Общество

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Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
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Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 19 июня в 04:53
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Общество

Ставшая миллионершей в 15 лет российская блогерша погибла на Бали в 18

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Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

Газета.Ru вчера в 13:10
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Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
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Президент РФ Владимир Путин считает неизбежный визит руководстава Украины в Россию.
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Общество

Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом

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Политика

В Сербии проходят парламентские выборы

В воскресенье, 21 июня, граждане Республики Сербии выбирают новый состав парламента страны, краевых и муниципальных органов власти.
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Космос

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Опубликованы снимки редкого кольцеобразного солнечного затмения

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Экспертиза признала Михаила Ефремова вменяемым

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Шоу-бизнес

Опубликован новый официальный снимок принца Уильяма с детьми

Новый официальный снимок принца Уильяма с детьми был опубликован на официальной странице герцогов Кембриджских в социальной сети Instagram.
Вечерняя Москва 08:32
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Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

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Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве студента волгоградского вуза

В Смоленске полиция задержала подозреваемого в убийстве иностранного студента Волгоградского медуниверситета.
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Политика

Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»

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Шесть человек стали жертвами страшной аварии в Липецкой области

Шесть человек погибли, и один пострадавший оказался в больнице в результате столкновения двух машин, произошедшего в воскресенье, 21 июня, в Липецкой области.
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Создан эмулятор, переделывающий старые двухмерные игры в трехмерные

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Российские подростки избили беременную женщину за пение под гитару

Российские подростки избили беременную женщину и ее мужа за пение под гитару.
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Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
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Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге

По данным оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 07:13
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