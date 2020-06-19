Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Мехико, 19 июня 2020, 04:03 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки было выявлено рекордное для страны число зараженных коронавирусом нового типа — 5662 человека, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.
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В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июле. Он может стать таким же теплым, как и июнь.
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В Москве после грозы Варшавское шоссе ушло под воду: кадры с места
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Боб Дилан выпустил первый оригинальный альбом за восемь лет
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В Тынде откроют кафе и столовые
В Тынде в обычном режиме откроют кафе и столовые.
ИА Порт Амур 01:15
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Песков сообщил о волнующем Путина вопросе доверия Трампу
Президента Владимира Путина на фоне беспорядков в США волнует вопрос доверия Дональду Трампу, а также то, насколько его действия можно считать предсказуемыми.
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Общество
Режим «повышенной готовности» в Кузбассе снова продлили
Сергей Цивилев продлил режим «повышенной готовности» в Кузбассе ещё на неделю – до 28 июня.
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Футбол
Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»
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По информации пресс-службы правительства Сахалинской области, через пять дней смогут выйти на работу те, у кого анализ на коронавирус окажется отрицательным.
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Наука
В Индийском океане обнаружили зарождающийся континент
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Экономика
«ВСМПО-Ависма» обещают не останавливать
Акционеры крупнейшего в мире производителя титана корпорации «ВСМПО-Ависма» опровергли заявление врио гендиректора компании Максима Кузюка о возможной остановке деятельности компании, которое он сделал в ходе общения с коллективом 17 июня.
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Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера
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