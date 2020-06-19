Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
Читать в источнике
Оценить1,5K
Подробнее о событии
Показать все источники
Экономист оценил влияние рекордно низкой ключевой ставки ЦБ на жизнь россиян
Народные новостивчера в 13:06
Эксперт назвал снижение ключевой ставки ЦБ значимой поддержкой экономики России
Экономика сегоднявчера в 12:29
Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — минимума с 2013 г. Риски дефляции сильнее
Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 07:03
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Коммерсантъ вчера в 13:41
Политика
Посол РФ в США сообщил об интересе Госдепа к саммиту «ядерной пятерки»
В госдепартаменте США заинтересовались предложением Москвы относительно саммита «ядерной пятерки», которое было изложено президентом России Владимиром Путиным в его статье, посвященной Второй мировой войне.
Известия 13:24
Происшествия
В Уфе нашли тела пропавших осенью детей
В Башкирии нашли тела двух мальчиков, пропавших восемь месяцев назад вместе с отцом.
BFM.ru 09:20
Происшествия
Представители Ефремова отказались от идеи заплатить семье Захарова
Peterburg2.ru 07:37
Политика
Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:50
Политика
Кандидату в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
Претенденту на пост президента Белоруссии Виктору Бабарико предъявлено обвинение.
Известия 13:10
Футбол
«Шахтер» снова стал чемпионом Украины
"Шахтер" в четвертый раз подряд стал сильнейшим клубом Украины. Всего на счету "горняков" 13 чемпионских титулов.
Вести.Ru 14:39
Общество
Россияне увидят редкое кольцеобразное затмение Солнца
Редкое кольцеобразное солнечное затмение можно будет увидеть в некоторых российских регионах в 09.40 мск 21 июня, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Газета.Ru 13:59
Общество
В Крыму нашли большие запасы пресной воды
Ученые обнаружили в Крыму большие запасы подземных пресных вод, благодаря которым в перспективе можно будет обеспечить водой населенные пункты, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета (СевГУ).
Lenta.ru вчера в 08:57
Общество
Путин предложил сохранить дополнительные выплаты медикам
Владимир Путин призвал сохранить дополнительные выплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, до конца лета.
RT на русском 10:49
Здоровье
Московские врачи помогут бороться с коронавирусом в Забайкалье
Врачи столичных поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения пациентов с новым типом коронавирусной инфекции на дому.
Вечерняя Москва 13:33
Футбол
Серия А возобновилась боевой ничьей «Торино» и «Пармы»
Евро-футбол.ру 15:32
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото после похудения на 16 килограммов
Фанаты не поверили, что он мог быть таким полным. Николай Басков показал в своем Instagram фото после похудения на 16 килограммов.
Версия.Инфо 08:55
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
Культура
Федор Добронравов покинул театр Сатиры
Lenta.ru 11:33
Происшествия
ФСИН уточнила, почему на самом деле заключенные себя порезали
Семеро заключенных исправительной колонии номер 7 в Мордовии сами нанесли себе порезы, чтобы нарушить работу учреждения, заявили в управлении ФСИН РФ по республике.
Вести.Ru 14:03
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль 09:21
Футбол
«Зенит» обыграл ЦСКА в матче РПЛ
Футболисты московского ЦСКА проиграли санкт-петербургскому «Зениту» в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 14:02
Общество
В Подмосковье откроют все магазины
В Московской области с 25 июня откроют все магазины, деятельность которых была приостановлена в связи с распростраеннием коронавируса.
Lenta.ru вчера в 13:25
Гаджеты
Samsung Galaxy Note 20 Ultra может получить самые тонкие рамки
Устройство Samsung Galaxy Note 20 Ultra получит такой же изогнутый экран, как у Note 10+, что не может не впечатлять.
Evo-rus.com вчера в 08:07
Энергетика
На бирже в Петербурге цена тонны АИ-95 установила рекорд
Санкт-Петербург, 17 июня 2020, 20:40 — REGNUM Цены на бензин АИ-95 в ходе торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с начала июня поднялись на 10%.
REGNUM 17 июня в 13:40
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках в России
В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Перевод «рассекречивающей» российское супероружие статьи эксперта опубликовал (часть первая, часть вторая) блог bmpd в LiveJournal.
Lenta.ru 13:10
Армия и оружие
Минобороны США уличили в подтасовке фактов по ядерному оружию
Минобороны США в своей инфографике подтасовало факты о ядерном оружии США, России и Китая для стимуляции финансовых вливаний в американский военно-промышленный комплекс, заявил военный корреспондент Семен Пегов.
ИА Красная Весна 11:08
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК вчера в 10:38
Транспорт
На юге Москвы затопило несколько дорог
Несколько дорог подтопило на юге столицы, Центр организации дорожного движения города просит водителей объезжать проблемные участки, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ЦОДД.
Радио 1 08:53