Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Происшествия
Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге
Интерфакс вчера в 21:22
Общество
Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды
Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 12:42
Армия и оружие
Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны
Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50
Происшествия
Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать
RuNews24.ru вчера в 07:50
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
Культура
Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры
РЕН ТВ вчера в 10:53
Шоу-бизнес
Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова
РИА Новости 18 июня в 17:00
Экономика
Известно, какие продукты в Башкирии подорожали за неделю больше всего
В Башкирии поднялись средние цены на некоторые продукты питания.
UfacityNews.ru вчера в 23:33
Происшествия
Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса
Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
Общество
Тульская медсестра в бикини стала моделью
Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
Армия и оружие
США ищут подрядчиков для производства модифицированной ракеты SM-3
В агентстве ищут потенциальных подрядчиков для производства и доставки боеготовых ракет SM-3 Block IIA, контроля производства и эксплуатационной поддержки.
RT на русском 01:03
Армия и оружие
В Донбассе заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков
Московский Комсомолец 00:48
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
Политика
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
Армия и оружие
Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию
Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
Кино
Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером
Газета.Ru вчера в 05:07
Общество
Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня
ТАСС вчера в 02:03
Экономика
Сбербанк дополнительно снизил ставку по ипотеке на новостройки
Ранее Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК 19 июня в 04:25
Политика
Путин опубликовал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал обещанную на большой пресс-конференции в декабре прошлого года статью о Второй мировой войне.
Военное дело 18 июня в 16:42
Футбол
Райт: «„Ливерпулю“ будет намного легче играть с „Эвертоном“ без зрителей»
Игра пройдет на стадионе "Гудисон Парк" без зрителей, и, по словам Райта, в отсутствии болельщиков на трибунах будет преимущество "Ливерпуля".
Soccer.ru 01:34
Гаджеты
Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS
Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 18 июня в 16:33
Общество
В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19
Коронавирус за последние сутки выявлен у 75 жителей Кузбасса, что стало максимальным суточным приростом с начала пандемии, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
РИА Новости 01:10
Общество
В Мурманской области смягчили режим ограничений
Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
RT на русском вчера в 14:30
Шоу-бизнес
Николай Басков показал фото до и после похудения на 16 килограммов
В результате удалось отлично похудеть. Фанаты, впрочем, к снимкам Баскова до и после похудения отнеслись критически.
Вечерний курьер вчера в 08:04
Кино
Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм
Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 19 июня в 10:24
Происшествия
В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме
Пожар возник в чердачном помещении пристройки спортзала с выходом огня на кровлю. Распространения огня на здание Центра не было.
Вести.Ru вчера в 22:39
Авто
Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена
Китайский автоконцерн BAIC выпустил обновленную версию внедорожника Beijing BJ80, узнаваемого благодаря схожему с Mercedes-Benz G-Class дизайну.
Автоновости дня 19 июня в 06:05
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Футбол
«Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ
Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
Политика
Пушков назвал снос памятников в США смертью американского мифа
Политик назвал участников акций протеста в Соединенных Штатов «погромщиками» и напомнил, что они снесли памятники Христофору Колумбу, Джорджу Вашингтону, а также автору гимна США Фрэнсису Скотту Ки.
Известия 01:17