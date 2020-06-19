Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой

РИА Новостивчера в 01:00

Ключевая ставка ЦБ опустилась на доисторический уровень

Коммерсантъ19 июня в 18:32

Впервые ключевую ставку снизили до 4,5% годовых

Газета.Ru19 июня в 13:34

Заявление Банка России. Демонстрация мягкой силы

Интерфакс19 июня в 15:39

ЦБ снизил ставку сразу на 1 пункт до нового исторического минимума

Моя Москва.онлайн19 июня в 07:38

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС19 июня в 07:11

В условиях кризиса нужен был сильный ход: о снижении ключевой ставки

REGNUM19 июня в 09:42
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Происшествия

Полиция подтвердила гибель трех человек при нападении в Рединге

Интерфакс вчера в 21:22
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Общество

Власти Москвы отчитались о ликвидации последствий непогоды

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил, что столичные коммунальные службы ликвидировали последствия грозы и сильного ливня, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 12:42
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Армия и оружие

Рассекречены документы о первых днях Великой Отечественной войны

Министерство обороны России рассекретило документы о первых днях Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 18 июня в 18:50
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Происшествия

Пропавшего ребенка в Астрахани замуровала в бетон собственная мать

RuNews24.ru вчера в 07:50
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Единоборства

Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC

Лас-Вегас, США, 21 июня 2020, 07:54 — REGNUM Российский боец смешанных единоборств Александр Волков проиграл американцу Кёртису Блэйдсу на турнире UFC, который прошёл в ночь с 20 на 21 июня в Лас-Вегасе.
REGNUM 00:54
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Культура

Актер Добронравов уволился из Театра Сатиры

РЕН ТВ вчера в 10:53
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Шоу-бизнес

Домогаров отказался выходить на сцену из-за Ефремова

РИА Новости 18 июня в 17:00
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Экономика

Известно, какие продукты в Башкирии подорожали за неделю больше всего

В Башкирии поднялись средние цены на некоторые продукты питания.
UfacityNews.ru вчера в 23:33
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Происшествия

Ещё четверо жителей Алтайского края стали жертвами коронавируса

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.
REGNUM 19 июня в 02:25
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Общество

Тульская медсестра в бикини стала моделью

Жукова рассказала в интервью сайту zasport.com, что работает постовой сестрой в инфекционном госпитале на базе Тульской областной клинической больницы.
РБК 19 июня в 10:38
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Армия и оружие

США ищут подрядчиков для производства модифицированной ракеты SM-3

В агентстве ищут потенциальных подрядчиков для производства и доставки боеготовых ракет SM-3 Block IIA, контроля производства и эксплуатационной поддержки.
RT на русском 01:03
Армия и оружие

В Донбассе заявили об обстрелах со стороны украинских силовиков

Московский Комсомолец 00:48
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com 18 июня в 22:31
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Политика

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
Lenta.ru вчера в 01:33
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Армия и оружие

Президент Египта заявил о законности возможного вторжения в Ливию

Президент подчеркнул, что Египет никогда не был сторонником агрессии, он действует только ради мира, а безопасность Ливии является частью национальной безопасности Египта.
Российская газета 01:33
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Кино

Как «Челюсти» Спилберга стали главным летним блокбастером

Газета.Ru вчера в 05:07
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Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС вчера в 02:03
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Экономика

Сбербанк дополнительно снизил ставку по ипотеке на новостройки

Ранее Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой с 20% до 15% от стоимости недвижимости.
РБК 19 июня в 04:25
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Политика

Путин опубликовал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал обещанную на большой пресс-конференции в декабре прошлого года статью о Второй мировой войне.
Военное дело 18 июня в 16:42
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Футбол

Райт: «„Ливерпулю“ будет намного легче играть с „Эвертоном“ без зрителей»

Игра пройдет на стадионе "Гудисон Парк" без зрителей, и, по словам Райта, в отсутствии болельщиков на трибунах будет преимущество "Ливерпуля".
Soccer.ru 01:34
Гаджеты

Apple может переименовать iOS обратно в iPhone OS

Позднее информацию о грядущем переименовании подтвердил и Макс Вайнбах из XDA Developers, который сообщил, что получил письмо, в котором говорится, что Apple переименует iOS в iPhone OS.
TechFusion 18 июня в 16:33
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Общество

В Кузбассе за сутки выявили 75 случаев COVID-19

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РИА Новости 01:10
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Общество

В Мурманской области смягчили режим ограничений

Мурманская область переходит к новому этапу смягчения ограничений с учётом стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции, сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
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Кино

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Происшествия

В Калининградской области вспыхнул пожар в детском доме

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Стартовали продажи китайского аналога Гелендвагена

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Космос

В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?

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Интерфакс-Спорт вчера в 14:09
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