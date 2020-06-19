Финансы

ТАССТАССБанк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

Центробанк впервые с 2015 г. понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п. п.) - до 4,5%,следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров. Такое решение было принято на фоне более сильного, чем ожидалось ранее воздействия дезинфляционных факторов.
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Экономист прокомментировал решение ЦБ снизить ключевую ставку до 4,5%

RT на русском14:24

Впервые ключевую ставку снизили до 4,5% годовых

Газета.Ru13:34

Банки ожидают снижения ключевой ставки до 5 процентов

Псковская Лента Новостей16 июня в 00:45

Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%

РИА Новости08:12

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС07:11

4,5%: ключевая ставка обновила исторический минимум

РЕН ТВ06:44

Банк России снизил ключевую ставку до 4,5%

Псковское агентство информации07:55
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Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Общество

ВОЗ предупредила о вступлении в опасную фазу пандемии коронавируса

Рекорд по количеству новых зараженных коронавирусом в мире 18 июня говорит о быстром распространении пандемии, заявил на брифинге глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:29
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Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

RT на русском 08:40
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Политика

Лукашенко: сорван план по масштабной дестабилизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти республики смогли сорвать «масштабный план дестабилизации» страны.
RT на русском 05:25
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Политика

Туркменский лидер не приедет на московский Парад Победы

Туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов не приедет в Москву на Парад Победы.
Вести.Ru 14:07
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Политика

В бундестаге призвали Меркель отказаться от «Северного потока — 2»

Замглавы фракции Свободной демократической партии в бундестаге Александр Ламбсдорф призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель отказаться от проекта «Северный поток — 2». По его словам, «есть и другие поставщики, у которых можно получить газ».
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Кино

Вышел тизер режиссерской версии «Лиги справедливости» от Зака Снайдера

Премьера полной режиссерской версии фильма «Лига справедливости» состоится в 2021 году.
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Футбол

Сочи — Ростов 8:1 (2-й тайм)

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РИА Новости 13:20
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В Крыму нашли большие запасы пресной воды

Lenta.ru 08:57
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Общество

В Подмосковье 25 июня заработают музеи, выставочные залы и зоопарки

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РИА Новости 13:16
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Космос

NASA работает над полётами астронавтов на суборбитальных кораблях

NASA начало работу над программой полётов астронавтов на суборбитальных пилотируемых космических кораблях, сообщил глава агентства Джим Брайденстайн.
RT на русском 14:19
Транспорт

В Мурманской области возобновили железнодорожное сообщение

Мурманск, 19 июня 2020, 20:24 — REGNUM В Мурманской области возобновили железнодорожное собщение после обрушения моста.
REGNUM 13:24
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Общество

Расшифрован геном найденного на рынке в Пекине коронавируса

Как пишет China Economic Net со ссылкой на газету Beijing Daily, опубликован геном коронавируса, обнаруженного во время вспышке на рынке, (NMDC60013902-01,NMDC60013903-02), и геном, найденный в образцах с окружающей среды (NMDC60013903-03).
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Кино

Умер актер «Властелина колец» Иэн Холм

Актер Иэн Холм, сыгравший хоббита Бильбо Бэггинса, умер на 89 году жизни. Смерть артиста газете The Guardian подтвердил его агент.
Газета.Ru 10:24
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Авто

Lada Vesta лишилась одной комплектации

«АвтоВАЗ» исключил из прайс-листа LADA Vesta невостребованную комплектацию Luxe Prestige стоимостью 872 900 рублей.
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Футбол

«Спартак» приехал в Тулу на матч с «Арсеналом»

«Спартак» прибыл в Тулу, где проведет первый матч после возобновления Тинькофф РПЛ против местного «Арсенала».
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Армия и оружие

В МИД РФ прокомментировали американскую стратегию обороны в космосе

Документ, в котором были определены приоритетные задачи для военного ведомства США по космосу на ближайшие 10 лет, был подготовлен в ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая.
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Россия и Белоруссия подписали соглашение о взаимном признании виз

Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Владимир Макей подписали соглашение между двумя странами о взаимном признании виз.
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Здоровье

В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19

Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
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Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
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Больная раком Александра Яковлева невероятно похорошела

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Назаров объяснил, почему он поддерживает поправки в Конституцию России

Известный российский тренер Андрей Назаров рассказал о причинах, по которым он призывает проголосовать за поправки в Конституцию РФ.
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Захвативший монастырь на Урале священник обратился к патриарху Кириллу

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Павел Дуров призвал пользователей игнорировать Apple и Google

Создатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров осудил политику корпораций Apple и Google.
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Путин написал статью для National Interest о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью для американского журнала National Interest, посвященную 75-летию Победы во Второй мировой войне.
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«Челси» объявил о трансфере Вернера

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В Оренбуржье открываются летние кафе

Согласно документу, 20 июня к работе смогут приступить организации, оказывающие услуги общественного питания на открытом воздухе, — летние кафе, кафе на террасах и верандах.
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Тульская медсестра в бикини стала моделью

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Названы новые смертельные угрозы для мировой экономики

Германский Deutsche Bank назвал смертельные угрозы для мировой экономики на ближайшее десятилетие.
Lenta.ru 13:44
Как работают Яндекс.Новости?
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