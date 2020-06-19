Центробанк впервые с 2015 г. понизил ключевую ставку сразу на 1 процентный пункт (п. п.) - до 4,5%,следует из сообщения регулятора по итогам заседания совета директоров. Такое решение было принято на фоне более сильного, чем ожидалось ранее воздействия дезинфляционных факторов.

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

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