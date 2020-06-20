Финансы
RT на русскомБанк России снизил ключевую ставку до 4,5% годовых
В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.
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Здоровье
87 врачей Покровской больницы заразились коронавирусом еще до перепрофилирования. Главврач стал Героем Труда за борьбу с COVID-19
Как пишет «Фонтанка» со ссылкой на расследование Роспотребнадзора, с 1 по 9 апреля, еще до перепрофилирования под прием пациентов с коронавирусом, в Покровской больнице было зарегистрировано 155 случаев заражения COVID-19 — заболели 87 медицинских работников и 68 пациентов.
Собака.ru 11:24
Шоу-бизнес
Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.
Bimru.ru 12:58
Гаджеты
Руководство OnePlus подогревает интерес к грядущему доступному смартфону
Сегодня соучредители OnePlus Пит Лау (Pete Lau) и Карл Пей (Carl Pei) опубликовали в Twitter посты, намекающие на скорый выход долгожданного смартфона.
3DNews 12:45
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр 05:50
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус намерены развестись после восьми лет отношений.
RT на русском 13:25
Политика
В Китае призвали готовиться к отключению от долларовых платежных систем
Зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что страна должна подготовиться к возможному отключению от долларовых платежных систем, передает ТАСС.
Газета.Ru 14:45
Религия
Схиигумен Сергий рассказал о своём уголовном прошлом
Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий рассказал в своём новом видеообращении о том, как отсидел за убийство человека, а позже стал священником.
Уральский меридиан 12:15
Происшествия
ФСБ задержала за госизмену главу отдела полиции в Курской области
Сотрудники ФСБ задержали за госизмену главу районного отдела полиции в Курской области Дмитрия Борзенкова.
Lenta.ru 06:36
Гаджеты
Apple представила свою новую iOS 14
Вашингтон, 22 июня 2020, 21:40 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими.
REGNUM 14:40
Гаджеты
Apple представит MacBook Pro и iMac на ARM-процессорах
Американская компания Apple готовит новые MacBook Pro и iMac, которые будут работать на ARM-процессорах собственного производства.
Ридус 07:49
Политика
Россия и США обсудили продление ДСНВ и отказ от ДРСМД
В ходе российско-американских консультаций по стратегической стабильности обсуждалась ситуация вокруг двусторонних договоров в сфере контроля вооружений, сообщает министерство иностранных дел России.
Газета.Ru 14:09
Политика
ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом
Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».
Взгляд.ру вчера в 21:25
Происшествия
Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань
Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 11:29
Политика
Россия отказалась от использования РЛС «Балхаш» в Казахстане
РИА Новости 05:28
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета вчера в 11:59
Экономика
В Deutsche Bank предрекли волну отказов инвесторов от доллара
По словам Гоэла, инвесторы могут массово отказаться от американской валюты в случае второй волны пандемии коронавируса.
Газета.Ru 11:51
Космос
Назначен новый главный конструктор космического корабля «Орел»
Известия 20 июня в 16:21
Политика
Путин порассуждал о «подарках русского народа» республикам СССР
Президент России Владимир Путин порассуждал о выходе советских республик из состава СССР.
Lenta.ru вчера в 10:18
Политика
Президент Сербии провозгласил победу правящей партии на выборах
Президент Сербии Александр Вучич провозгласил победу на выборах правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), главой которой он является.
Телеканал 360° вчера в 17:13
Шоу-бизнес
Венцеслав Венгржановский пытается добиться развода от супруги
Венгржановский поженился всего три месяца назад, но уже мечтает развестись.
ВладТайм 08:33
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния вновь оскорбил Владимира Путина
Грузинский телеведущий Георгий Габуния снова произнес оскорбительную речь в адрес российского президента Владимира Путина.
Газета.Ru 12:44
Общество
В Москве начинается новый этап снятия ограничений
В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 12:04
Происшествия
В Ленобласти дачник расстрелял лодку с отдыхающими
Российская газета 03:26
Наука
В РФ приступили к созданию сверхзвукового гражданского самолета
По данным информационного портала «Росинформбюро», российские эксперты приступили к разработке и созданию сверхзвукового гражданского самолета.
NewInform 13:55
Фигурное катание
Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева призналась, что иногда нервничает, выходя на лёд.
Чемпионат 08:54
Общество
В Германии впервые установлен памятник Ленину
Инициатором установки стала марксистско-ленинская партия Германии. В этой стране это первый памятник подобного рода.
Evo-rus.com 01:53
Политика
«9 тысяч слов лжи»: в Дании отреагировали на статью Путина
Статья президента России Владимира Путина в американском издании The National Interest — это, по выражению датского специалиста Эмиля Роттбёлля, «девять тысяч слов лжи».
Городовой 12:20
Происшествия
Суд в Петербурге вынес приговор двум фигурантам дела «Сети»
Сегодня, 22 июня, в 1-м Западном окружном военном суде Петербурга огласили приговор в отношении обвиняемых в терроризме Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова.
78.ru 05:30
Авто
Стали известны российские цены на Mercedes-AMG GLA нового поколения
«Гражданские» модификации нового кроссовера Mercedes-Benz GLA пока не добрались до российских дилеров, однако приём заказов был открыт ещё в марте, зато в прайс-листе уже появились «заряженные» AMG-версии.
Тарантас Ньюс 12:30