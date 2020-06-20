В пятницу, 19 июня, совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку на один процентный пункт — до 4,5% годовых. Значение стало самым низким за весь постсоветский период. Согласно официальному сообщению ЦБ, рост потребительских цен в России замедляется быстрее ожиданий.

Шоу-бизнес Виктория Боня рассказала о тяжелой болезни бывшего мужа Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня в своем микроблоге рассказала о том, что ее бывший гражданский супруг – миллионер Александр Смерфит, борется с тяжелой болезнью.

Гаджеты Руководство OnePlus подогревает интерес к грядущему доступному смартфону Сегодня соучредители OnePlus Пит Лау (Pete Lau) и Карл Пей (Carl Pei) опубликовали в Twitter посты, намекающие на скорый выход долгожданного смартфона.

Шоу-бизнес В семье Пугачевой ожидается пополнение Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку. 21

Политика В Китае призвали готовиться к отключению от долларовых платежных систем Зампредседателя Комитета по контролю над ценными бумагами Китая Фан Синхай заявил, что страна должна подготовиться к возможному отключению от долларовых платежных систем, передает ТАСС. 11

Религия Схиигумен Сергий рассказал о своём уголовном прошлом Бывший духовник Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий рассказал в своём новом видеообращении о том, как отсидел за убийство человека, а позже стал священником. 8

Гаджеты Apple представила свою новую iOS 14 Вашингтон, 22 июня 2020, 21:40 — REGNUM Американская технологическая корпорация Apple представила новую версию операционной системы iOS 14, под управлением которой уже осенью 2020 года заработает множество iPhone, включая даже те, которые уже считались устаревшими. 27

Политика ДНР разрешила жителям выезжать в Россию за паспортом Жителям ДНР разрешается выезд в Россию в составе организованных групп для получения российского гражданства, передает «Донецкое агентство новостей».

Происшествия Верзилова арестовали на 15 суток за нецензурную брань Мещанский суд Москвы в понедельник назначил 15 суток административного ареста издателю "Медиазоны" и участнику Pussy Riot Петру Верзилову за нецензурную брань в общественном месте, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. 452

Политика Президент Сербии провозгласил победу правящей партии на выборах Президент Сербии Александр Вучич провозгласил победу на выборах правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), главой которой он является. 13

Общество В Москве начинается новый этап снятия ограничений В Москве 23 июня начнется новый этап выхода из ограничений по коронавирусу, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 642

Фигурное катание Евгения Медведева призналась, что периодически её подводят нервы Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане россиянка Евгения Медведева призналась, что иногда нервничает, выходя на лёд.

Общество В Германии впервые установлен памятник Ленину Инициатором установки стала марксистско-ленинская партия Германии. В этой стране это первый памятник подобного рода. 238

Происшествия Суд в Петербурге вынес приговор двум фигурантам дела «Сети» Сегодня, 22 июня, в 1-м Западном окружном военном суде Петербурга огласили приговор в отношении обвиняемых в терроризме Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова. 1K