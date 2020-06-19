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Российская газетаРоссийская газета

Банк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.В источнике
Подробнее о событии

Эксперт спрогнозировал дальнейшее снижение ключевой ставки

Парламентская газета19 июня в 15:20

Банк России впервые понизил ключевую ставку до 4,5%

РИА Новости19 июня в 18:21

С чем связано решение Центробанка снизить ставку до исторического минимума?

BFM.ru19 июня в 14:24

Аналитики ожидают быстрого снижения ставок по вкладам

Российская газета19 июня в 23:00

События недели на рынках: ставка, акции США на Мосбирже, цены на бензин

РБК19 июня в 10:40

Банк России понизил ключевую ставку до 4,5%. Это исторический минимум

ТАСС19 июня в 07:11

С 22 июня ключевая ставка составит 4,50% годовых

Гарант19 июня в 06:45
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В ДНР надеются, что пропуск через КПП в Донбассе начнется без провокаций

Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова выразила надежду, что возобновление пропуска людей через КПП в Донбассе на территорию ДНР, запланированное на 25 июня, начнется без провокаций со стороны Киева.
РИА Новости09:46
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Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет

Школьниц из города Серов Свердловской области, которые снимали на видео издевательства над голубем, поставят на учет в службе по делам несовершеннолетних, а их родителей привлекут к административной ответственности, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
РИА Новости13:02
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Правительство ввело бесплатное питание для учеников младших классов

Бесплатное горячее питание для учащихся с первого по четвертый класс вводится по предложению президента России, расходы регионов будут софинансироваться из федерального бюджета, сообщает кабмин.
Газета.Ru11:47
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Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии

Для бывшего директора «Гоголь-центра» Алексея Малобродского прокуратура просит 5 лет лишения свободы, для двух других обвиняемых -- бывшего директора департамента господдержки искусства Минкульта РФ Софьи Апфельбаум и экс-гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина -- по 4 года.
Коммерсантъ05:38
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Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что повышение минимального размера оплаты труда является стратегической задачей для государства и заверила, что Россия и в дальнейшем будет ее решать, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru09:26
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