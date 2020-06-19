Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
Читать в источнике
Оценить1,6K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Общество
Умерла 18-летняя популярная российская блогерша
РИА Новости 10:01
Футбол
«Ростов» намерен добиться переигровки матча с «Сочи»
"Ростов" попробует добиться переигровки гостевого матча 23-го тура российской Премьер-Лиги с "Сочи".
Soccer.ru 10:28
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского врачей и медперсонал за вклад в борьбу с COVID-19, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 06:50
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала новую стрижку
Лолита Милявская показала новую стрижку Певица сделала себе дерзкое каре.
Экспресс газета вчера в 05:25
Происшествия
Умер мужчина, устроивший стрельбу на Ленинском проспекте в Москве
Мужчина, стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте, скончался.
РИА Новости 10:26
Общество
Беглов рассказал об отмене коронавирусных ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 21 июня 2020, 14:13 — REGNUM В борьбе с коронавирусом властям Петербурга «приходится балансировать между удобством и безопасностью, но в приоритете всегда здоровье горожан».
REGNUM 07:13
Общество
Жириновский предложил новую формулу новогодних каникул
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил собственный вариант новогодних каникул в 2021 году.
РИА Новости вчера в 11:23
Политика
Путин заявил, что часто ночует в Кремле
Российский лидер Владимир Путин рассказал, что он часто ночует в Кремле, если у него много работы.
iReactor 07:04
Происшествия
Под Житомиром один человек погиб и восемь пострадали при конфликте
В Житомирской области Украины местный житель в ходе конфликта ранил ножом девять человек, один из них скончался в больнице.
RT на русском 10:24
Общество
В России работающим пенсионерам продлят больничные
Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ вчера в 05:42
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»
Адвокат российского актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев анонсировал «жесткий» разговор с артистом по поводу помощи родственникам погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова.
Lenta.ru 19 июня в 20:54
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru вчера в 17:49
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина заявила, что июль в российских регионах может стать таким же теплым, как и июнь.
Моя Москва.онлайн 19 июня в 02:48
Футбол
«Уфа» обыграла «Тамбов» в матче РПЛ
Коммерсантъ 10:26
Авто
Тюнеры попробуют сделать из BMW M5 быстрейший седан планеты
Тюнеры задумали сделать свое детище самым быстрым седаном планеты и, соответственно, установить на нем рекорд скорости для седанов, допущенных на дороги общего пользования, который превышает отметку в 379 км/ч.
Letnews.ru 19 июня в 14:43
Армия и оружие
Российский «Пересвет» рассекретили
Lenta.ru вчера в 13:10
Авто
Купе-кроссовер Mazda CX-4 оказался в два раза популярнее Mazda CX-5
Новые автомобили 00:37
Футбол
«Сельта» со Смоловым разгромила «Алавес» в матче Примеры
RT на русском 10:04
Экономика
Эксперты заявили об окончании определенного тренда курса рубля
Устойчивый тренд укрепления рубля закончен.
ИА Красная Весна 18 июня в 11:02
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Газета.Ru вчера в 13:10
Футбол
Стюард ударил по лицу журналиста перед матчем «Локомотив» – «Оренбург»
Перед матчем 23-го тура чемпионата России между «Локомотивом» и «Оренбургом» произошел неприятный эпизод.
Sports.ru 09:58
Наука
Центр Чумакова отчитался о работе над вакциной от коронавируса
Ишмухаметов считает, что работа с такой вакциной правильна, так как пока нет данных о том, какие фрагменты вируса правильно использовать, к тому же технология создания цельновирионных вакцин давно разработана и успешно используется с прошлого века.
Вести.Ru 10:19
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
Суд санкционировал арест жительницы Астраханской области, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого нашли замурованным в бетон, сообщает СУСК России по региону.
РИА Новости 07:40
Шоу-бизнес
Шнуров высмеял звёзд, агитирующих за поправки в Конституцию
Шуточное стихотворение Шнуров опубликовал в своем профиле Instagram.
RuNews24.ru 01:51
Политика
В ДНР возобновят 22 июня пропуск на контролируемую Киевом территорию
В самопровозглашённой Донецкой народной республике сообщили, что с 22 июня возобновится пропуск граждан через контрольный пункт въезда-выезда на территорию, контролируемую властями Украины.
RT на русском 08:49
Здоровье
Мясников назвал продукты, снижающие холестерин
Александр Мясников, медик и телеведущий, перечислил продукты, которые способны снизить уровень холестерина в крови.
ToDay News Ufa 07:19