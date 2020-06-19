Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
Читать в источнике
Комментировать1,8K

Подробнее о событии

Центробанк снизил ключевую ставку впервые до 4,5%

МонаВиста11:15

Центробанк снизил ключевую ставку до 4,5% — минимума с 2013 г. Риски дефляции сильнее

Деловой квартал (Екатеринбург)вчера в 07:03

Банк России резко снизил ставку. Что будет с долларом, вкладами, ипотекой

РИА Новости01:00

Экономист оценил влияние рекордно низкой ключевой ставки ЦБ на жизнь россиян

Народные новостивчера в 13:06

Эксперт назвал снижение ключевой ставки ЦБ значимой поддержкой экономики России

Экономика сегоднявчера в 12:29

Снижение ставки - позитивный сигнал для инновационных компаний, считает депутат Гутенев

Финмаркет05:55

ЦБ видит риск значимого отклонения инфляции вниз от цели 4% в 2021 году

ТАССвчера в 07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 12:11, Ашберн
Армия и оружие

Новейшие минометы производства Украины оказались непригодными

REGNUM 04:52
310
Происшествия

В Астрахани нашли мертвым пропавшего ребенка

Следователи нашли залитое бетоном тело пропавшего в марте 12-летнего мальчика под полом дома, принадлежащего его старшему брату.
ТАСС 05:44
242
Авто

Начались продажи китайского аналога «Гелендвагена»

Китайский концерн BAIC объявил старт продаж обновленной модификации внедорожника Beijing BJ80, который является бюджетным аналогом легендарного Mercedes-Benz G-Class.
Новые автомобили 18 июня в 04:37
56
Общество

В России работающим пенсионерам продлят больничные

Работающие пенсионеры, которые не перешли на удаленную работу и не находятся в отпуске, но при этом соблюдают режим самоизоляции, смогут продлить электронные больничные.
Коммерсантъ 05:42
596
Транспорт

В ЦОДД сообщили о перекрытии дорог в Москве из-за подтоплений

В Москве перекрыли ряд дорог из-за подтоплений, возникших в результате сильного ливня.
RT на русском 09:16
20
Технологии

Microsoft выпустила обновление для Windows 7

Речь идёт об обновлении KB4567409, которое недавно стало доступно пользователям устройств на базе Windows 7. В его описании сказано, что после установки в операционной системе появится браузер Microsoft Edge.
3DNews 04:42
2
Политика

Песков назвал реакцию западных стран на статью Путина предсказуемой

Критическая реакция западных стран на статью президента РФ Владимира Путина о Второй мировой войне была вполне предсказуемой, но каждый факт ее прочтения может заставить многих "задаться вопросом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 11:32
12
Здоровье

Мясников назвал опасные симптомы при головной боли

Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
83
Футбол

ЦСКА — Зенит 0:2 (1-й тайм)

РИА Новости 11:05
Общество

Кольцеобразное затмение Солнца произойдет 21 июня

ТАСС 02:03
18
Политика

Суд разрешил публикацию книги Болтона о работе в Белом доме

Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
Газета.Ru 10:59
1
Здоровье

В США и Швейцарии прекращают испытания гидроксихлорохина

Национальные институты здравоохранения США приняли решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении, распространенном сегодня.
Вести.Ru 11:45
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

Lenta.ru вчера в 20:54
855
Гаджеты

В каком случае смартфон не нуждается в антивирусе

По словам эксперта, современные смартфоны не особо нуждаются в антивирусниках.
Evo-rus.com 07:59
10
Шоу-бизнес

Сильно похудевший Басков поразил россиян

Певец Николай Басков показал в инстаграме результаты своего похудения за время самоизоляции.
РИА Новости 09:34
23
Космос

Solar Orbiter делает первый близкий подход к Солнцу

Космический аппарат ESA «Solar Orbiter» совершил свой первый близкий подход к Солнцу 15 июня, приблизившись к его поверхности на 77 миллионов километров, что составляет примерно половину расстояния между Солнцем и Землей.
AstroNews.ru 17 июня в 11:47
5
Происшествия

Французская полиция арестовала устроивших беспорядки чеченцев

Lenta.ru 18 июня в 05:03
516
Общество

Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

В ночь на 21 июня в ряде российских регионов ожидаются заморозки до минус двух градусов.
BFM.ru 10:48
131
Футбол

«Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:39
Музыка

Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
49
Политика

МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

История не должна переписываться в угоду интересам той или иной страны, победа над нацистским режимом стала возможной благодаря мужеству стран-союзников и СССР, заявил РИА Новости представитель МИД Великобритании Так он прокомментировал статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне, в которой он изложил свои взгляды на конфликт, его причины и восприятие в современном мире.
РИА Новости вчера в 19:06
2,3K
Наука

Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Палеонтологи идентифицировали загадочную окаменелость, найденную в Антарктиде почти десять лет.
МИР 24 18 июня в 01:57
42
Происшествия

Женщина пострадала из-за взрыва в доме в Донецкой области Украины

Известия 07:17
Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
Известия 06:09
226
Общество

В США заменят название эскимо из-за толерантности

BFM.ru 03:25
616
Политика

Песков назвал потенциально опасной ситуацию вокруг Минских соглашений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале оценил ситуацию вокруг урегулирования конфликта в Донбассе.
RT на русском 09:50
Политика

Путин поблагодарил медиков за самоотверженный труд

Известия 07:24
27
Шоу-бизнес

Больная раком Заворотнюк может снова появиться в кино

Знаменитая российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая болеет раком головного мозга, идет на поправку.
Народные новости 10:23
58
Армия и оружие

Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ

Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 18 июня в 17:45
356
Происшествия

На пляже в Сиэтле обнаружили мешки с человеческими останками

В Сиэтле начато расследование по факту обнаружения на одном из пляжей двух мешков с человеческими останками, сообщает местный департамент полиции.
RT на русском 11:01
3
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное