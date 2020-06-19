Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Врачи назвали причину смерти экс-главы Чувашии Игнатьева
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Какие претензии возникли в продаже НБС Кредиторы Пробизнесбанка компании "Трансфорвардингвосток" и "Автоцентр" оспорили продажу НБС: они заявили, что торги и оценка были проведены с нарушениями.
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Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
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Всемирная организация здравоохранения обеспокоена рекордным приростом пациентов с COVID-19 - по словам главы ВОЗ, мир выступает в "новую и опасную фазу" распространения инфекции.
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За сутки в Петербурге на коронавирус проверили почти 23,5 тыс. человек
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»
В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров, которые соблюдают режим самоизоляции из-за коронавируса.
Газета.Ru 02:57
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В России за сутки коронавирусом заболели почти 8 тыс. человек
В России за сутки коронавирус выявили у 7889 человек – четвертый день подряд прирост не превышает восьми тысяч человек.
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В состав батальонного комплекта техники для псковских десантников входит около 40 боевых машин десанта нового поколения БМД-4М и БТР-МДМ «Ракушка».
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Бензин АИ-95 в России рекордно подорожал
Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла 56,75 тысячи рублей за тонну, обновив исторический максимум.
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В Гидрометцентре спрогнозировали жаркий и сухой июль
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Российская газета 18 июня в 22:22
Экономика
Налог для богатых может появиться в России
Для россиян, годовой доход которых превышает 3 млн рублей, могут увеличить до 15% ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ).
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Врач Александр Мясников призвал не откладывать поход к врачу, если головная боль сопровождается неврологическими симптомами.
Телеканал 360° 01:51
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Некоторые медики могут получить право на приватизацию служебного жилья
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал, что фракция предлагает медикам, проработавшим в сельской местности не менее 15 лет, дать право на приватизацию служебного жилья.
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
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Железнодорожное сообщение с Мурманском восстановлено
Напомним, железнодорожное сообщение с Мурманском было нарушено из-за обрушения моста через реку Кола 1 июня.
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Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки
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Авто
В России электромобили могут быть выгоднее бензиновых авто
Стоимость владения электромобилем в России может быть ниже стоимости содержания машины с бензиновым двигателем только при ежегодном пробеге более 45 тыс. километров в течение пяти лет.
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Сидячий образ жизни повышает риск смерти от онкологических заболеваний
Ученые оценили сидячее время, физическую активность низкой интенсивности (LIPA) и умеренную или активную физическую активность (MVPA) в той же модели и обнаружили, что LIPA и MVPA, а не сидячий образ жизни, оставались в значительной степени связанными со смертностью от рака.
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Умер актер Иэн Холм, сыгравший Бильбо Бэггинса во «Властелине колец»
Британский актер Иэн Холм, известный по роли хоббита Бильбо Бэггинса в трилогии «Властелин колец», скончался на 89-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на британские СМИ.
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