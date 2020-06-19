Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
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Психиатры признали Михаила Ефремова вменяемым
Актер Михаил Ефремов, который попал в смертельное ДТП в Москве, прошел судебно-психиатрическую экспертизу.
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Известия 06:09
Наука
Модель нервной системы ASIMOV оказалась способна к формированию зависимостей
В ходе недавнего исследования обнаружилось, что она оказалась способна к формированию зависимостей.
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В матче в матче Российской премьер-лиги «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
Дождь вчера в 16:25
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В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон
Следователи совместно с региональным УМВД обнаружили тело мальчика, залитое бетоном в подвале частного дома в Советском районе города, домовладение принадлежит старшему брату убитого.
Российская газета 07:02
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Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!
Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
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Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский
На Западной Украине по-прежнему сосредоточено более половины всех случаев заражения коронавирусом в стране, при этом Волынская, Тернопольская и Львовская области — в пятёрке наихудших в борьбе с эпидемией По состоянию на 19 июня в восьми областях Западной Украины зафиксировано 18230 случаев заражения коронавирусом — это более 52,1% всех инфицированных на Украине.
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В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить
Live24 вчера в 08:00
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Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь
Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
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Политика
США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями
Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
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Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
BFM.ru вчера в 16:46
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Заседание по делу о разводе Телегина и Пелагеи перенесено 26 июня
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В Тульской области выявили 85 новых случаев коронавируса
С начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели 5 887 человек. В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
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