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Футбол Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция Полузащитник "Ростова" Роман Еременко поделился мнением относительно резонансного поражения дончан от "Сочи" (1:10) в домашнем матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает "Чемпионат".

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Армия и оружие Минобороны Японии сообщило об обнаружении неизвестной подводной лодки Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка. 99

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Происшествия В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон Следователи совместно с региональным УМВД обнаружили тело мальчика, залитое бетоном в подвале частного дома в Советском районе города, домовладение принадлежит старшему брату убитого. 21

Общество Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ. 22

Политика США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США. 462

Политика Путин поручил держать на особом контроле выплаты медикам отпускных Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам.

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