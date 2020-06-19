Финансы

Российская газетаРоссийская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Еременко: от поступка игрока «Сочи» возникла рвотная реакция

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Netflix задействует в новом проекте актрису из «Великолепного века»

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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании семьи Захарова «заработать»

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Экономика

Сбербанк ввел комиссию в 1% за переводы через банкоматы

Сбербанк, где клиенты разных территориальных подразделений платили за переводы внутри кредитной организации комиссию в размере 1% от суммы перевода, решил с апреля начать поэтапную замену комиссий по внутрибанковским переводам между физицами на услугу по безлимитному переводу средств по платной подписке.
ТАСС вчера в 02:24
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Умер автор песни «На заре» Олег Парастаев

Интерфакс 05:48
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Армия и оружие

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Токио, 20 июня 2020, 08:57 — REGNUM Министерство обороны Японии сегодня, 20 июня, сообщило, что возле острова Амамиосима на юге страны 18 июня была обнаружена неизвестная подводная лодка.
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Общество

Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
RT на русском 05:00
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Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны (ВОВ).
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Шоу-бизнес

Домогаров заступился за Ефремова и отказался выходить на сцену

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Происшествия

Установлена личность подозреваемого в убийстве волгоградского студента

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Психиатры признали Михаила Ефремова вменяемым

Актер Михаил Ефремов, который попал в смертельное ДТП в Москве, прошел судебно-психиатрическую экспертизу.
Газета.Ru 05:57
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Политика

Новак заявил о полной экономической готовности «Северного потока – 2»

Экономически и инвестиционно трубопровод «Северный поток – 2» полностью завершен, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью газете Handelsblatt, опубликованном в субботу, 20 июня.
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Наука

Модель нервной системы ASIMOV оказалась способна к формированию зависимостей

В ходе недавнего исследования обнаружилось, что она оказалась способна к формированию зависимостей.
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«Сочи» обыграл «Ростов» в матче РПЛ со счетом 10:1

В матче в матче Российской премьер-лиги «Сочи» разгромил «Ростов» со счетом 10:1.
Дождь вчера в 16:25
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Происшествия

В Астрахани пропавшего ребенка нашли замурованным в бетон

Следователи совместно с региональным УМВД обнаружили тело мальчика, залитое бетоном в подвале частного дома в Советском районе города, домовладение принадлежит старшему брату убитого.
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Футбол

Широков: Прядкин во всей красе отстаивает интересы клубов. Учитесь, как надо работать!

Прядкина отстаивали всем миром, вот и отстоял вам российский футбол.
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Западная Украина с 15 по 19 июня: Львовская область хуже всех борется с эпидемией, мэр Черновцов — одно из лиц «партии мэров», на Закарпатье живут Янукович и Зеленский

На Западной Украине по-прежнему сосредоточено более половины всех случаев заражения коронавирусом в стране, при этом Волынская, Тернопольская и Львовская области — в пятёрке наихудших в борьбе с эпидемией По состоянию на 19 июня в восьми областях Западной Украины зафиксировано 18230 случаев заражения коронавирусом — это более 52,1% всех инфицированных на Украине.
Украина.ру 01:00
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Культура

В новых сериях «Ну, погоди» волк бросит курить

Live24 вчера в 08:00
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Общество

Директор центра Гамалеи поблагодарил Минобороны за помощь

Директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург поблагодарил Минобороны России за участие в разработке вакцины против COVID-19, сообщили в МО РФ.
РИА Новости 05:30
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Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

Кроме того, Соединенные Штаты направили открытое приглашение Китаю присоединиться к этим дискуссиям и четко заявили о необходимости того, чтобы все три страны добросовестно вели переговоры о контроле над вооружениями, сообщается на сайте Госдепартамента США.
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Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
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Политика

Путин поручил держать на особом контроле выплаты медикам отпускных

Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медикам.
РИА Новости 07:12
Общество

ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса

Глава ВОЗ подчеркнул, что мир находится в новой и очень опасной фазе пандемии коронавируса.
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Технологии

Павел Дуров призвал игнорировать Apple и Google

Основатель социальной сети «ВКонтакте» и популярного мессенджера Telegram Павел Дуров призвал всех пользователей отказаться раз и навсегда от установки различных программ из Google Play и App Store.
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Шоу-бизнес

Заседание по делу о разводе Телегина и Пелагеи перенесено 26 июня

Никулинский суд Москвы сообщил, что заседание о бракоразводном процессе между форвардом ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей пройдет 26 июня.
Спорт-Экспресс 18 июня в 04:33
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Общество

В Тульской области выявили 85 новых случаев коронавируса

С начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели 5 887 человек. В России выявлено 7 889 новых случаев коронавируса в 85 регионах.
Тульская пресса 03:50
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Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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