Финансы
Российская газетаБанк России опустил ключевую ставку до 4,5 процента
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, опустил ключевую ставку сразу на один процентный пункт - с 5,5 до 4,5% годовых. ЦБ не исключил, что может понизить ставку на следующих заседаниях, исходя из состояния экономики и динамики инфляции.
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Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России.
Sputnik Таджикистан 08:52
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Политика
Нарышкин заявил, что миром нельзя управлять из Вашингтона
Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин считает, что мнение некоторых западных политиков о том, что миром можно управлять из Вашингтона, является ошибочным.
Газета.Ru 19 июня в 16:38
Общество
20 пациентов с коронавирусом скончались в Москве за сутки
В Москве за прошедшие стуки скончались 20 человек с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию, сообщили "Интерфаксу" в столичном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Интерфакс 17:07
Игры
Бывший сотрудник Rockstar: «GTA VI еще просто не готова»
Бывший сотрудник Rockstar Games Дарион Лёвенштайн объяснил, почему студия анонсировала ремастер GTA V для PlayStation 5 вместо шестой части серии.
CyberSport.ru вчера в 14:35
Происшествия
Петра Верзилова допросили по статье о массовых беспорядках
Участника арт-группы "Война" и Pussy Riot Петра Верзилова задержали сегодня в Москве и допрашивали по статье о массовых беспорядках, сообщила "Медиазона".
РИА Новости 16:26
Общество
Кадыров объявил об отмене режима самоизоляции в Чечне
С понедельника, 22 июня, в Чечне отменяются режим самоизоляции и ограничения на передвижения внутри региона.
Коммерсантъ 14:50
Игры
В Star Wars: Squadrons не будет микротранзакций
Разработчики Star Wars: Squadrons заявили, что не планируют вводить в игру микротранзакции.
CyberSport.ru вчера в 06:39
Футбол
В ЦСКА ответили на слова Селюка, который обвинил Гончаренко в расизме
В московском ЦСКА ответили на слова агента Дмитрия Селюка, который обвинил наставника красно-синих Виктора Гончаренко в расизме.
Газета.Ru 16:28
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Правящая Сербская прогрессивная партия, лидером которой является президент Сербии Александр Вучич, с результатом 63,4% побеждает на парламентских выборах в стране.
Известия 16:11
Происшествия
Умер устроивший стрельбу по сотрудникам полиции в Москве
Стрелявший в полицейских на Ленинском проспекте в Москве скончался, сообщила «РИА Новости» представитель столичного управления СКР Юлия Иванова.
Коммерсантъ 10:41
Общество
21 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение
Как сообщили в московском планетарии, на территории России будут видны только частные фазы затмения — от 0,1 до 0,4. Наибольшая фаза составит 0,45 и будет видна на юге Республики Тыва, Алтайского края, и Республики Алтай около границы с Китаем, Казахстаном и Монголией.
Пятый угол вчера в 14:05
Шоу-бизнес
Семья Малининых посетила концерт Нетребко
WomanHit.ru 16:04
Армия и оружие
Рассекречены документы об успехах Красной армии в первые дни ВОВ
Министерство обороны России в преддверии парада Победы, намеченного на 24 июня, рассекретило сведения об успехах Красной армии в первые дни Великой Отечественной войны.
Газета.Ru 18 июня в 17:45
Общество
В Германии появился памятник Ленину
РИА Новости вчера в 12:35
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Армия и оружие
Неизвестную подлодку обнаружили вблизи территориальных вод Японии
Военнослужащие Японии обнаружили неизвестную подводную лодку в зоне, прилежащей к территориальным водам страны на юге.
Аргументы и Факты вчера в 03:15
Происшествия
Экспертиза признала Ефремова вменяемым
Психиатрическая экспертиза подтвердила вменяемость Михаила Ефремова, задержанного 8 июня после ДТП с его участием на Смоленском проспекте в Москве.
Известия вчера в 06:01
Космос
В туалете прошлого никуда не уедешь. Для чего на МКС меняют унитаз?
Космический унитаз действует по принципу пылесоса.
Аргументы и Факты вчера в 17:09
Культура
Федор Добронравов объяснил уход из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с "Московским комсомольцем" рассказал, что очень долго работал в Театре сатиры — 16 лет.
РИА Новости 07:19
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Футбол
«Спартак» обыграл «Арсенал» в первом матче после рестарта РПЛ
РБК вчера в 11:53
Армия и оружие
Как Россия стала лидером в разработке снайперского оружия
Один из самых известных российских оружейников в сфере высокоточных винтовок Вячеслав Евгеньевич Лобаев заявил, что его компания Lobaev Arms в очень скором времени покажет миру новую снайперскую оружейную систему «пуля – патрон – оружие», которая сможет поражать мишень на предельной дальности в семь тысяч метров.
Взгляд.ру 11:45
Футбол
«Локомотив» уволил стюарда, ударившего журналиста
Ранее сообщалось, что стюард позволил себе ударить журналиста по лицу.
Евро-футбол.ру 10:41
Кино
Алексей Учитель сообщил о завершении съемок фильма о Викторе Цое
Режиссер Алексей Учитель, создавший два документальных фильма, в которых фигурирует Виктор Цой ("Рок" и "Последний герой"), завершает работу над новой картиной под названием "Цой".
ТАСС 10:28
Политика
Евгений Пригожин обратился с открытым письмом к Конгрессу США
Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин написал открытое письмо Конгрессу США, который вознамерился разработать стратегию борьбы с предпринимателем.
Pravda.Ru 15:45
Политика
Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК вчера в 02:38