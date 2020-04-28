Финансы

РосбалтРосбалтБанк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 30 апреля, понижен сразу на 88 копеек до 73,6894 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 73 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,0488 рубля.
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Курсы доллара и евро на 30 апреля

Банки.ру01:00

ЦБ снизил официальные курсы доллара и евро на 30 апреля

Экономика сегоднявчера в 07:26

Банк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро

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Официальный курс евро на четверг снизился до 80,05 рубля, доллар потерял 88 копеек

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ЦБ РФ установил курс евро на сегодня в размере 80,0488 руб

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Официальный курс евро на четверг снизился до 80,05 рубля

ПРАЙМвчера в 07:21

ЦБ РФ установил официальный курс евро на 30 апреля в размере 80.0488 руб. против 80.7749 руб. на 29 апреля

АК&Мвчера в 07:39
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Комментарии

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Кайли Дженнер разгорячила подписчиков новым видео в бикини

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США всячески пытаются стереть грань между нестратегическим и стратегическим ядерным оружием, это ведет к росту угрозы ядерного конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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В правительстве Петербурга рассказали, какие правила нужно соблюдать, если жители города хотят отправиться на майские праздники за пределы Ленинградской области.
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Медик предупредил, что волны жары летом могут быть опаснее COVID-19

Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
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Хакеры усилили атаки на образовательные ресурсы

В течение последнего года хакеры в 2,5 раза увеличили количество DDoS-атак на образовательные ресурсы.
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Цены на нефть Brent и WTI растут на бирже ICE

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Вернер откажет «Баварии» из-за Клоппа

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США рассказали о сокрывшем данные о коронавирусе Китае

Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал, что власти Китая скрыли часть информации о коронавирусе.
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Более 10 рыбацких домиков загорелись под Воронежем

Более 10 рыбацких домиков загорелись в Рамонском районе Воронежской области. Об этом 30 апреля сообщает пресс-служба МЧС России.
Известия вчера в 23:05
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Политика

Глава Адыгеи принял участие в совещании с президентом по коронавирусу

Майкоп, 29 апреля 2020, 11:43 — REGNUM Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в масштабном селекторном совещании по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией, которое 28 апреля провёл президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба главы республики.
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Стали известны личности боевиков, уничтоженных в Екатеринбурге

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Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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В Петербурге с 30 апреля вводят масочный режим

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