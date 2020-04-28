Финансы
РосбалтБанк России ощутимо понизил официальные курсы доллара и евро
Официальный курс доллара США, установленный Центробанком РФ с 30 апреля, понижен сразу на 88 копеек до 73,6894 рубля. При этом единая европейская валюта потеряла почти 73 копейки, и с завтрашнего дня ее курс составит 80,0488 рубля.
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Официальный курс евро на четверг снизился до 80,05 рубля, доллар потерял 88 копеек
Интересантвчера в 07:35
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Ученый уточнил, что во время волны жары в 5-7 дней, когда среднесуточная температура превышает 23,8 градусов (для Москвы - ред.), можно говорить о дополнительных 100-300 случаях смертей.
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Ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов в беседе с РБК заявил, что в связи с экономическими последствиями пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 у среднего класса в России «есть серьёзные риски скатывания в бедность».
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