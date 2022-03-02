"Фактически брокеры будут обязаны не исполнять поручения иностранных организаций и граждан", — прокомментировал РИА Новости руководитель практики "Рынки капитала и банковское и финансовое право" адвокатского бюро "Линия права" Александра Кузнецова.
Минфин не смог бы перевести доллары инвесторам, поскольку любые транзакции американцев с Минфином запрещены (независимо от валюты платежа), подтвердил РБК бывший старший советник санкционного подразделения Минфина СШАOFAC Брайан О'Тул.
Падение расписок на российские акции на Лондонской фондовой бирже в среду достигло своего апогея, цены обновили свои минимумы на фоне усиления антироссийских западных санкций из-за военной операции России на Украине; стоимость расписок Сбербанка упала до 1 цента за штуку (расписка включает в себя 4 акции).
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что компания OneWeb предупреждена о том, что если она до 21:30 4 марта не предоставит гарантии неприменения её спутников в военных целях, то ракету «Союз-2.1б» уберут со старта, а спутники демонтируют.