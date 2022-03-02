Падение расписок на российские акции на Лондонской фондовой бирже в среду достигло своего апогея, цены обновили свои минимумы на фоне усиления антироссийских западных санкций из-за военной операции России на Украине; стоимость расписок Сбербанка упала до 1 цента за штуку (расписка включает в себя 4 акции).