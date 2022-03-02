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Банк России остановил выплату дивидендов за рубеж

Банк России разрешил компаниям самостоятельно решать вопрос о выплате россиянам дивидендов по ценным бумагам, тогда как выплата дивидендов за рубеж будет остановлена.
Коммерсантъ
О своем решении Центробанк сообщит в 13:00 по мск.
БИЗНЕС Online
"Фактически брокеры будут обязаны не исполнять поручения иностранных организаций и граждан", — прокомментировал РИА Новости руководитель практики "Рынки капитала и банковское и финансовое право" адвокатского бюро "Линия права" Александра Кузнецова.
Smotrim.ru
Минфин не смог бы перевести доллары инвесторам, поскольку любые транзакции американцев с Минфином запрещены (независимо от валюты платежа), подтвердил РБК бывший старший советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О'Тул.
РБК

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