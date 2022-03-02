КоммерсантъБанк России остановил выплату дивидендов за рубежБанк России разрешил компаниям самостоятельно решать вопрос о выплате россиянам дивидендов по ценным бумагам, тогда как выплата дивидендов за рубеж будет остановлена.КоммерсантъОтмечается, что брокеры должны будут направить ЦБ отчет о приостановке операций.НТВЗапрет ЕС также накладывается на операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Банка России.RT на русскомРоссийское правительство 1 марта приняло решение юридически ограничить выход иностранных инвесторов из российских активов.РБКЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruРЕН ТВDaily MoscowТВ ЦентрДума ТВPublic OpinionПолитРоссияDiscover24ЦарьградDP.RUНациональная служба новостейПрофильРБКПятый каналГоворит НотариатГазета.RuПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваAnewsТелеканал 360°T24РЕН ТВКомсомольская правдаNewInformПодробнее о событииЦБ остановил выплату дивидендов за границуИзвестия05:44ЦБ подготовил предписание, запрещающее иностранцам продавать российские ценные бумагиРБК27 февраля в 17:44Самое цитируемоеЦентробанк России остановил выплаты дивидендов за рубежГазета.Ru05:01ЦБ подтвердил заморозку выплат по акциям и бондам для иностранцевРБК04:09ЦБ временно запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и получать по ним доходыПРАЙМ04:43Центробанк: выплаты дивидендов иностранцам приостановилиТелеканал 360°04:30Банк России остановил выплату дивидендов за рубежКоммерсантъ04:16Центробанк временно запретил выплату дивидендов по российским ценным бумагам за рубежРИА Новости03:51Показать ещёОценить2,3KПоделиться