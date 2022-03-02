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Банк России остановил выплату дивидендов за рубеж

Банк России разрешил компаниям самостоятельно решать вопрос о выплате россиянам дивидендов по ценным бумагам, тогда как выплата дивидендов за рубеж будет остановлена.
Коммерсантъ
Отмечается, что брокеры должны будут направить ЦБ отчет о приостановке операций.
НТВ
Запрет ЕС также накладывается на операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению Банка России.
RT на русском
Российское правительство 1 марта приняло решение юридически ограничить выход иностранных инвесторов из российских активов.
РБК

Подробнее о событии

ЦБ остановил выплату дивидендов за границу
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