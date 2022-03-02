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Банк России остановил выплату дивидендов за рубеж

Банк России разрешил компаниям самостоятельно решать вопрос о выплате россиянам дивидендов по ценным бумагам, тогда как выплата дивидендов за рубеж будет остановлена.
Коммерсантъ
Брокерские компании также должны направить в Банк России отчет о приостановке операций.
Ведомости
Наконец, резидентам запретили переводить валюту на свои счета в иностранных банках и других организациях финрынка.
Финмаркет
Западные страны отреагировали введением обширных антироссийских санкций.
DP.RU

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ЦБ временно запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и получать по ним доходы
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