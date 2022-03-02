КоммерсантъБанк России остановил выплату дивидендов за рубежБанк России разрешил компаниям самостоятельно решать вопрос о выплате россиянам дивидендов по ценным бумагам, тогда как выплата дивидендов за рубеж будет остановлена.КоммерсантъБрокеры также должны направить ЦБ отчет о приостановке операций.АлтапрессМинфин не смог бы перевести доллары инвесторам, поскольку любые транзакции американцев с Минфином запрещены (независимо от валюты платежа), подтвердил РБК бывший старший советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О'Тул.РБКЗападные страны отреагировали введением обширных антироссийских санкций.DP.RUЧитать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВSmotrim.ruДума ТВDaily MoscowPublic OpinionПолитРоссияDiscover24Форпост Северо-ЗападЦарьградDP.RUНациональная служба новостейПрофильРБКПятый каналГазета.RuПолитическая ЭкспертизаВечерняя МоскваТелеканал 360°T24РЕН ТВКомсомольская правдаNewInformЭкономика сегодняРБК ИнвестицииПодробнее о событииЦБ временно запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и получать по ним доходыПРАЙМ04:43ЦБ подготовил предписание, запрещающее иностранцам продавать российские ценные бумагиРБК27 февраля в 17:44Самое цитируемоеЦентробанк: выплаты дивидендов иностранцам приостановилиТелеканал 360°04:30ЦБ подтвердил заморозку выплат по акциям и бондам для иностранцевРБК04:09ЦБ остановил выплату дивидендов за границуИзвестия05:44Центробанк России остановил выплаты дивидендов за рубежГазета.Ru05:01Банк России остановил выплату дивидендов за рубежКоммерсантъ04:16Центробанк временно запретил выплату дивидендов по российским ценным бумагам за рубежРИА Новости03:51Показать ещёОценить2,3KПоделиться