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Банк России остановил выплату дивидендов за рубеж

Банк России разрешил компаниям самостоятельно решать вопрос о выплате россиянам дивидендов по ценным бумагам, тогда как выплата дивидендов за рубеж будет остановлена.
Коммерсантъ
Брокеры также должны направить ЦБ отчет о приостановке операций.
Алтапресс
Минфин не смог бы перевести доллары инвесторам, поскольку любые транзакции американцев с Минфином запрещены (независимо от валюты платежа), подтвердил РБК бывший старший советник санкционного подразделения Минфина США OFAC Брайан О'Тул.
РБК
Западные страны отреагировали введением обширных антироссийских санкций.
DP.RU

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ЦБ временно запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги и получать по ним доходы
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РБК27 февраля в 17:44
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