Финансы
Российская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
Читать в источнике
Оценить1K
с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.Коммерсантъ20 марта в 17:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Глава ТПП считает «благом для предпринимательства» сохранение ключевой ставки ЦБ
ТАСС20 марта в 09:33
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Комментарии
Общество
Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции
Общество
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом
США стали третьими в мире по числу зараженных коронавирусом.
Энергетика
Белоусов назвал ответственных за обвал цен на нефть
20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал причины обвала рынка нефти. По его словам, на падение цен повлиял целый ряд факторов.
Происшествия
В Томской области рассказали о состоянии пациентки с коронавирусом
В среду стало известно о первом случае заражения новым коронавирусом в Томской области.
Авто
Автоэксперты: россияне пересядут на дешевые автомобили из-за экономического кризиса
Россияне начнут пересаживаться на машины более низкого класса и обратят внимание на отечественный автопром, так как зарубежные автомобили подорожают на фоне ухудшения экономической ситуации в связи с коронавирусом.
Происшествия
В Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП: есть погибшие
В Жердевском районе Тамбовской области два рейсовых автобуса попали в ДТП.
Здоровье
Назван признак заражения тяжелой формой коронавируса
Тяжелая форма COVID-19 характеризуется сочетанием лихорадки и кашля и появлением одышки.
Политика
МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»
Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
Музыка
Организаторы «Евровидения» назвали условия для участников в 2021 году
Как сообщает ToDay News Ufa, страны, которые планировали участвовать в международном музыкальном конкурсе, смогут отправить выбранных артистов в 2021 году.
Здоровье
Установлен средний инкубационный период коронавируса
"Новая оценка медианного инкубационного периода SARS-CoV-2 в 5,1 дня аналогична оценкам из самых ранних исследований нового вируса, которые были основаны на меньшем количестве случаев заражения", - заключили в ведомстве.
Энергетика
Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель
Текущие цены на нефть Сечин назвал драматичными. Игорь Сечин предсказал рост цен на нефть до $60 за баррель к концу 2020 года.
Здоровье
Названа альтернатива медицинской маске для защиты от коронавируса
Врач рассказал, как можно защититься от коронавируса без покупки медицинской маски.
Происшествия
Прилетевшие из-за границы красноярцы штурмом взяли выход из аэропорта
Игры
В Epic Games Store бесплатно отдают Watch Dogs и Stanley Parable
Кэри, США, 20 марта 2020, 10:02 — REGNUM В Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача игр.
Армия и оружие
National Interest назвал единственный недостаток Ту-160
The National Interest изучил российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Белый лебедь" и при всех его достоинствах смог выявить только один недостаток.
Авто
Официально представили Kia Sorento нового поколения
Как передает ToDay News Ufa, кроссовер нового поколения получил новую же платформу, специальный режим для бездорожья и впервые – гибридную тягу.
Общество
Собянин заверил, что метро из-за коронавируса закрывать не будут
Столичный метрополитен не будет прекращать работу в условиях новой коронавирусной инфекции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Неделя в городе" телеканала "Россия 1", вышедшей в эфир в воскресенье.
Политика
В Абхазии начались выборы президента
Голосование на повторных президентских выборах стартовало в Абхазии, сообщает РИА "Новости".
Армия и оружие
США не смогли отследить подлодку проекта «Борей»
Как заявил ТАСС бывший командир субмарины капитан 1-го ранга Василий Танковид, переход "Александра Невского" по Северному морскому пути в Вилючинск на Камчатке длился 42 дня, из которых подлодка 12 суток шла в надводном положении.
Экономика
Миронов предложил провести внеочередную индексацию зарплат и пенсий
Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов выступил с инициативой провести дополнительную индексацию пенсий и зарплат работников учреждений и предприятий всех форм собственности.
Происшествия
В Оренбурге в ДТП на Терешковой погибли двое
Общество
В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность
Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.
Футбол
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» заразился коронавирусом
Бельгийский полузащитник китайского клуба "Шаньдун Лунэн" Маруан Феллайни заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.
Футбол
Экс-президент «Реала» умер от коронавируса
Бывший президент мадридского "Реала" Лоренсо Санс умер в возрасте 76 лет после того, как заболел коронавирусом.
Происшествия
В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла перестрелка
Сотрудники отделения ФСБ по Башкирии в субботу, 21 марта, провели в Уфе спецоперацию по задержанию подозреваемых в преступлении, в ходе которой произошла перестрелка.
Общество
Назван снижающий риск заражения вирусами продукт
Гинзбург подчеркнул, что капуста не станет панацеей от COVID-19, но снизит риски заражения вирусами.
Политика
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на
По данным источников «Страны» в Офисе президента, на этой неделе (или в начале следующей) возможно ещё одно заседание Рады, на котором будет рассмотрен новый пакет законов по борьбе с коронавирусом.
Религия
День 40 святых: что запрещено делать 22 марта
В день 40 святых верующие почитают память воинов, отдавших жизнь во имя христианской веры.
Футбол
Роналдиньо барбекю отметил юбилей в парагвайской тюрьме
Знаменитый бразильский футболист Роналдиньо, находящийся в парагвайской тюрьме вместе со своим братом Роберто де Ассиом Морейрой за въезд в страну по поддельному паспорту Парагвая, отметил свое 40-летие.
Культура