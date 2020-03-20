с чего всё началось

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте. Обоснование для сохранения ставки вполне предсказуемое - из-за распространения эпидемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть.

Политика Песков назвал способ победы над коронавирусом Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что для победы над пандемией коронавируса необходимо противостоять ей только совместными усилиями.

Политика В КНДР заявили о полученном письме Трампа Ким Чен Ыну По их данным, господин Трамп «выразил намерение сотрудничать в противоэпидемической работе, заявив, что на него произвели впечатление усилия, предпринятые председателем для защиты своего народа от серьезной угрозы эпидемии».

Здоровье В ВОЗ рассказали, какое лекарство принимать при коронавирусе Какие лекарства опасно пить при коронавирусе >> Как ранее сообщал РИА Новости Крым, на полуострове предпринимается целы ряд мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Здоровье У главного инфекциониста Ставрополья подтвердили коронавирус Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил, что в регионе был выявлен первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Происшествия В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.

Общество Financial Times: в Германии возникла аномалия с коронавирусом Немецкое издание сообщает об аномалии с распространением коронавируса нового типа в Германии, которая заключается в том, что в стране наблюдается очень низкий уровень смертности от опасного вируса при достаточно большом числе заболевших.

Хоккей Чемпионат мира по хоккею отменен Чемпионат мира по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, отменен из-за коронавируса, сообщает сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).

Здоровье Академик спрогнозировал спад коронавируса в России Член РАЕН и Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн спрогнозировал, что эпидемия коронавируса COVID-19 в России, вероятно, начнет затихать в мае, а к лету сойдет на нет, судя по модели борьбы с болезнью в Китае.

Футбол Мальдини заразился коронавирусом Экс-игрок итальянского "Милана" Паоло Мальдини заразился коронавирусом, передает официальный сайт клуба.

Политика В украинской части Донецкой области введен режим ЧС из-за коронавируса В украинской части Донецкой области введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса 21 марта, сообщил глава Донецкой ОВГА Павел Кириленко на своей странице в Facebook.