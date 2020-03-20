Финансы
Российская газетаБанк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.
Читать в источнике
Оценить1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Комментарии
Политика
Гордон заявил о риске распада Украины
Киев, 23 марта 2020, 08:41 — REGNUM Украина может прекратить своё существование из-за пандемии коронавируса и нефтяного кризиса, заявил украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон в эфире телеканала «НАШ».
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали сильно набравшую вес Татьяну Догилеву
63-летнюю Татьяну Догилеву поклонники отказываются узнавать.
Политика
В Германии осудили телеканал ARD за поздравление Лаврова с юбилеем
Немецкая ежедневная газета Bild раскритиковала телеканал ARD за поздравление министра иностранных дел России с юбилеем.
Политика
Глава МИД Италии лично встретил российские самолеты с медоборудованием
Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо лично отправился на военный аэродром Практика-ди-Маре, чтобы встретить самолеты Минобороны России, которые привезли специалистов и медицинское оборудование для оказания помощи в борьбе против коронавируса.
Футбол
Ньюкасл Джетс – Мельбурн Сити: мастерство сыграет решающую роль
Эксперт сайта Legalbet Владислав Батурин предлагает ставку на победу Мельбурн Сити в матче чемпионата Австралии.
Общество
Собянин: москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта
Москвичи старше 65 лет обязаны соблюдать домашний режим с 26 марта - Собянин.
Общество
Правительство приостановило Всероссийскую диспансеризацию
Правительство приостановило проведение Всероссийской диспансеризации взрослого населения.
Общество
Власти России могут ужесточить карантин
Существует вероятность, что власти России примут более серьезные меры по борьбе с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на правительственный источник.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе необычного антициклона
Иными словами, по ночам в антициклоне и ясном небе происходит сильнейшее охлаждение воздуха.
Политика
Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь
Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Политика
Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин пообещал помочь Италии в борьбе с коронавирусом.
Экономика
СМИ сообщили о планах чиновников ускорить финансирование нацпроектов
Минэкономразвития планирует ускорить выделение бюджетных средств федеральной адресной программы на объекты нацпроектов.
Общество
Юрист рассказала, как получить отсрочку по кредитам из-за коронавируса
Заемщик может получить отсрочку платежей по ипотечному кредиту на шесть месяцев, если сможет доказать, что ситуация с коронавирусом ухудшила его материальное положение.
Общество
РБК: полиция подготовит план на случай закрытия въезда в Москву
МВД разработает план действий на случай ограничения въезда и выезда из Москвы автотранспорта, а также на случай введения комендантского часа.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со всеми странами
Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за пандемии коронавирусного заболевания, сообщили в Росавиации.
Политика
Китай передал России более 25 млн защитных масок
«Самолёт Ан-124 ВКС России доставил из Китайской Народной Республики на аэродром Чкаловский 25,5 млн индивидуальных защитных масок», — приводит РИА Новости сообщение оборонного ведомства.
Политика
На Украину доставили тесты на коронавирус из Китая
Самолет Вооруженных сил Украины Ил-76 доставил в Киев из китайского Гуанчжоу тесты на коронавирус.
Технологии
МТС призвала абонентов не выходить из дома
Идентификатор сотовой сети МТС, отображавшийся на смартфонах и сотовых телефонах абонентов как MTS RUS LTE, изменился с 22 марта: теперь на экранах мобильных устройств высвечивается MTS # BUD’ DOMA LTE.
Здоровье
Невролог назвал продукты для повышения настроения
Невролог подмосковного минздрава Ринат Богданов рассказал, какие продукты позволяют поддерживать работу нервной системы и благоприятно влияют на эмоциональное состояние человека.
Наука
В Канаде обнаружена потерянная часть древнего континента
Образцы инкрустированной бриллиантами породы, найденные на канадском острове, по словам ученых, заполняют "кусочек головоломки", чтобы реконструировать древнюю часть континентальной коры Земли.
Общество
Вирусолог из Китая назвал сроки победы над коронавирусом в Европе
Европейским странам может понадобиться два года для того, чтобы справиться с пандемией коронавируса, заявил китайский вирусолог, глава Шанхайской экспертной группы по COVID-19 Чжан Вэньхун 22 марта.
Армия и оружие
Новые атомные подлодки «Борей» отправят на Дальний Восток
Дальневосточный подводный ядерный арсенал, практически утраченный 30 лет назад, восстановят благодаря стратегическим ракетоносцам проекта «Борей».
Экономика
Нацбанк Украины призвал прекратить операции с наличной валютой
Национальный банк Украины в связи с угрозой распространения коронавируса предложил полностью отказаться от операций с наличными деньгами, а все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и соцпособия перевести в безналичную форму.
Энергетика
Цены на нефть на открытии торгов обвалились на 8%
Мировые цены на нефть резко обвалились на открытии торгов, падение котировок достигает 8-9%, свидетельствуют данные бирж.
Шоу-бизнес
«Вам есть 18?»: поклонники Ани Лорак изумились ее снимку с тренировки
41-летняя дива показала, как занимается растяжкой. Певица Ани Лорак поделилась с подписчиками фотографиями с тренировки в спортзале.
Армия и оружие
Новые украинские десантные катера сравнили с братской могилой
Украинские десантно-штурмовые катера «Кентавр» оказались такими же сырыми и некачественными, как и их предшественники.
Общество
В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом
По данным на 22 марта в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Футбол
Джанаев объяснил, почему Черчесов приглашает его в сборную
Голкипер "Сочи" Сослан Джанаев рассказал, по какому принципу наставник сборной России Станислав Черчесов формирует состав.
Здоровье