с чего всё началось

Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте. Обоснование для сохранения ставки вполне предсказуемое - из-за распространения эпидемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть.

Армия и оружие Россия отправит в Италию военных медиков для борьбы с коронавирусом "По готовности итальянской стороны задействованные самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят в республику восемь мобильных бригад российских военных специалистов-вирусологов и медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции транспорта и территории, а также медицинское оборудование", — говорится в сообщении.

Шоу-бизнес Диана Гурцкая согласилась снять черные очки Фото: Диана Гурцкая решилась снять очки Многие недоброжелатели до сих пор считают то, что слепота певицы является выдуманной и призванной поддержать ее имидж, сделав более популярной на сцене за счет сочувствия поклонников.

Общество В Италии принято решение остановить всю производственную деятельность Премьер Италии Джузеппе Конте заявил, что в рамках борьбы с распространением COVID-19 в стране до 3 апреля приостанавливается вся производственная деятельность, кроме самой необходимой.

Энергетика Белоусов заявил, что обвал нефти инициировали арабские партнеры РФ Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что арабские партнеры РФ хотели обвалить цены на нефть и разорвать соглашение ОПЕК+, а российская сторона этого не желала.

Общество Медики подали в суд на премьера Франции из-за «правительственной лжи» Французские медицинские работники подали в суд на премьер-министра Эдуара Филиппа и бывшего министра здравоохранения Аньес Бюзен за бездействие и утаивание информации о распространении коронавируса на территории страны.

Здоровье Профилактику коронавируса усилят в Тверской области Задачу усилить работу по профилактике коронавируса поставил муниципалитетам губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Происшествия В ходе спецоперации ФСБ в Уфе произошла стрельба Сотрудники ФСБ провели в Демском районе Уфы спецоперацию по задержанию предполагаемых преступников, которые могли провозить взрывчатку в автомобиле.

Общество Инфекционист Ставрополья признала вину в нарушении режима самоизоляции Главный инфекционист Ставропольского края и профессор медакадемии Ставрополя Ирина Санникова прокомментировала обвинения в свой адрес после того, как она скрыла от руководства поездку в Испанию и не стала соблюдать карантин.