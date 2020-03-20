Финансы
Газета.RuЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Совет директоров Банка России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, сообщил регулятор в пятницу, 20 марта, на официальном сайте. Обоснование для сохранения ставки вполне предсказуемое - из-за распространения эпидемии коронавируса и резкого снижения цен на нефть.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.Коммерсантъвчера в 17:48
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