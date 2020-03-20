Финансы
Российская газетаБанк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов
Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, не стал менять ключевую ставку на сегодняшнем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике. Она осталась на текущем уровне 6% годовых.
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с чего всё началось
В сравнении с очень лаконичным пресс-релизом Банка России, объявляющим о сохранении ключевой ставки на уровне 6%, глава ЦБ предоставила максимум информации о логике решения.Коммерсантъ20 марта в 17:48
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Глава ТПП считает «благом для предпринимательства» сохранение ключевой ставки ЦБ
ТАСС20 марта в 09:33
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