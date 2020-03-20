с чего всё началось

Банк России, как и ожидали большинство аналитиков, не стал менять ключевую ставку на сегодняшнем заседании совета директоров по денежно-кредитной политике. Она осталась на текущем уровне 6% годовых.

Банк России оставил ключевую ставку на уровне 6 процентов

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