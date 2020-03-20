с чего всё началось

20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения. По словам Набиуллиной, на заседании рассматривались все три варианта действий с ключевой ставкой - сохранение, понижение и повышение.

Происшествия По путевкам для больных детей отдохнули чада воронежских чиновников Проведенная проверка показала, что сотрудники управления социальной защиты населения района, вместо того, чтобы предоставлять путевки для санаторно-курортного лечения детям в порядке очередности, выдавали данные путевки детям сотрудников ведомства.

Культура В Финляндии российская девочка вышла в финал конкурса талантов Девятилетняя россиянка Вероника Истомина прошла отборочный тур на шоу Talent Suomi, идущий в прайм-тайм на финском телеканале MTV3, дошла до полуфинала, а потом и вышла в финал конкурса, который состоится 5 апреля.

Общество Полиция разработает план на случай закрытия въезда в Москву Какие меры поручил проработать глава ГУ МВД Согласно документу, управления охраны общественного порядка и внутренней миграции, а также ГИБДД должны до 31 марта разработать план на случай ухудшения эпидемиологической обстановки.

Политика В Германии возмутились поздравлением Лаврова от телеканала ARD Берлин, 22 марта 2020, 19:32 — REGNUM Немецкий таблоид Bild возмутился поздравлением Московского бюро телеканала ARD министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, передает RT.

Происшествия Пять военных Северного флота пострадали при подрыве боеприпаса «По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошёл подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих», — цитирует ведомство РИА Новости.

Общество В России хотят ужесточить карантин по коронавирусу Российские власти склоняются к ужеточению карантина в стране и принятию новых мер по выявлению коронавируса.

Общество Своими руками: 6-летний принц Джордж поздравил Кейт с Днем матери Помимо кадров с маленькой герцогиней Кембриджской в пеленках, молодой Кэрол Миддлтон и принцессой Дианой с малышами Уильямом и Гарри, королевская пара выложила снимок подарка, который 6-летний Джордж преподнес своей маме.